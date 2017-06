Con nuevo material, Adrián Dárgelos reinventa a "Babasónicos"

14/06/2017 -

Adrián Dárgelos, cantante del grupo "Babasónicos" que acaba de lanzar su CD + DVD "Repuesto de Fe" con la grabación de su concierto en el teatro Cólon en noviembre de 2016, consideró que es "divertido" confrontar "con lo que los demás creen de tu obra y de esa manera discutirlo".

Los "Babasónicos" subieron al escenario del Colón para presentar parte de su repertorio revisitado en el formato más acústico con pizcas de country y el western de Ennio Morricone, que la banda había desplegado en "Impuesto de fe", su anterior CD y DVD.

Sobre la reformulación sonora de la banda y el rol de ser un babasónico, Dárgelos habló en una entrevista con Télam.

¿Cómo es tu vida en México? ¿Te cuesta mucho salir a la calle?

Sí, pero bueno, vas en un auto.

¿Con el tránsito cómo hacés en el DF? ¿Salís tres horas antes?

Antes podíamos hacer tres radios a la mañana y ahora una, en 20 años disminuyó ese tiempo y entonces tenés que tener mucha voluntad para ir a una radio a hacer una nota que tardás en llegar una hora y media. Pero muchas cosas se hicieron a su debido momento, no me voy quejando de eso. A veces los problemas son otros, la calidad de la entrevista y que sea entretenido y mínimamente competente para que te fuerce a pensar algo. Es lo más divertido, confrontar lo que los demás creen de tu obra y de esa manera discutirlo. Cuando hacés obras las hacés para eso, para afrontar el roce de tu epidermis en la discusión con los demás.

¿Te gusta el debate? ¿O te gusta más ver que participar?

Yo doy el debate, después no me importa recibir la opinión (risas). Lo doy planteando una devolución, una opinión sobre la contingencia. Cada vez que hago un disco hago un discurso sobre el disco, pienso en el disco de una determinada manera.

Lo hiciste con discos tipo "Mucho" o "A propósito" que vos hablabas de determinadas situaciones del rock. En el caso de "Impuesto" y "Repuesto", ¿qué sentías que tenían que decir las letras del repertorio?

Esos discos tienen poca composición original, tienen más recomposición y manipulación de la composición antigua, faltarle el respeto a tu propia obra y creer que necesita ser modificada más allá del criterio de los demás sobre esa obra. En ese caso, tiene que ver esto. A mí lo que me gusta del combo es que "Impuesto de Fe" es un show de televisión que nos lo imaginamos como tal, aunque produzca un disco multiplataforma. Tiene una dirección íntima de planos cortos de una banda haciendo su música en la conciencia de que puede existir otros que no la conocen, resumiendo su historia y contándola de una forma distinta, complicándolo todo. Creemos que la música fuerte no sale de la pantalla, ves el esfuerzo y no lo podés recibir. "Repuesto de Fe" es un DVD, el registro de un show en vivo y el otro es un show de televisión.