Las confesiones sexuales de Melina Lezcano, cantante de Agapornis

Fotos Romina Lezcano.

Hoy 18:45 -

Melina Lezcano, la cantante de Agapornis, habló sobre su vida sexual y realizó todo tipo de confesiones. A pesar de que no suele hablar de su vida privada, sorprendió al confirmar que es habitual practicante de la autosatisfacción.

Te recomendamos: "Natacha Jaitt le sigue pegando a Diego Latorre"

“Me gusta que el hombre use disfraz. Me gusta como que me cuente historias, que me vaya contando una historia y yo me la imagino”, aseguró la rubia. Y agregó: “Tuve sexo en un boliche, pero me gustaría hacerlo en un avión”.

“El sexo tiene una importancia de 9.5 en mi vida”, aseguró Lezcano, y cuando le preguntaron qué opinaba sobre la autosatisfacción, sentenció: “La practico habitulamente”.

Por último, también habló sobre la posibilidad de incluir una persona más en la cama: “Nunca probé tríos, no sé si lo haría con una pareja estable. Me da miedo. ¡Qué miedo!”.