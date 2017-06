Una enfermedad silenciosa que puede detectarse a tiempo

Hoy 13:09 -

La diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible, que afecta a muchos santiagueños y preocupa a la comunidad médica, que concientiza día a día para prevenirla. Hasta hoy no tiene cura, pero se puede prevenir y tratar. Años atrás, las personas con diabetes quizás terminaban inexorablemente su vida con complicaciones agudas y crónicas. Hoy, llevando un estilo de vida saludable, con actividad física, autocontrol y la medicación puede mejorar su calidad de vida.

En un nuevo encuentro de Puntos de Vista tratamos esta problemática que afecta la salud de miles de santiagueños, argentinos y personas el mundo. Para ello convocamos al director del Programa de Diabetes de Santiago del Estero, Dr. Omar Abdala, y la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia, Lic. Eugenia Madias.

“La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que hasta hoy no tiene cura, pero tiene tratamiento. Hoy, el paciente llevando un estilo de vida saludable, con actividad física, controles médicos y una alimentación saludable no tendría por qué tener ninguna diferencia en su calidad de vida con otra persona sin diabetes”, dijo primeramente el Dr. Abdala.

Además, sostuvo que es importante que “las personas con diabetes deben aprender el empoderamiento, que se trata de educar, instruir y capacitar a la persona sobre qué es la diabetes, cómo se cuida, cómo se alimenta, qué actividad física se debe hacer, porque en todas las enfermedades crónicas, el tener conocimiento da poder. Si educamos a las personas con diabetes estamos dando poder para que ella maneje la diabetes y no que la enfermedad la maneje a ella”.

El especialista explicó que “el 95 por ciento de los pacientes tiene diabetes tipo 2, que se presenta mayoritariamente en población adulta”, y que está íntimamente relacionada al sobrepeso y la obesidad”. Abdala también remarcó que “El problema que estamos presentando hoy es que cada vez más la diabetes tipo 2 va apareciendo en personas mucho más jóvenes”.

En este sentido, ambos profesionales coincidieron que el problema de obesidad es más notable en estos tiempos y que la clave de la prevención está en llevar una vida saludable, con un plan nutricional y actividad física frecuente.

La Lic. Madias fue explícita al decir que “una vez que la diabetes está diagnosticada, la alimentación tiene que ser adecuada, variada y balanceada”.

“La insulina o la medicación indicada, la actividad física y el plan de alimentación son tres pilares que no pueden faltar, porque si falta alguno de esos, el tratamiento se cae”, señaló la nutricionista.

A modo de recomendación, la profesional dijo que “los pacientes con diabetes tienen que tratar de reducir el consumo de hidratos de carbono de la dieta y si van a consumirlos que sean de la mejor calidad posible, o sea, evitar los azúcares simples”.

Madias también resaltó que “es fundamental tener un control de la dieta diaria, a pesar de que hoy en día se puede comer de todo”.

Otro los puntos tratados fue la falta de concientización de la gente para prevenir esta enfermedad y cuidar la salud. En este marco de acción preventiva, el Dr. Omar Abdala rescató que en Santiago “estamos mejor que en otras provincias”.

“Hay un compromiso del Gobierno provincial de difundir y tratar la incidencia de la diabetes. Falta mucho en concientización, pero nunca hay que bajar los brazos, porque sería parte de un abandono. Nacimos hace 10 años como Prodiase y no había nada y hoy somos un programa de referencia a nivel nacional y reconocido internacionalmente. Pero hay que seguir trabajando, porque esto es una enfermedad que no da tregua. Es una pandemia, ataca a todo el mundo”, señaló el especialista.

En tanto Madias apuntó al compromiso del paciente en llevar un estilo de vida saludable y señaló: “La idea del plan de alimentación de las personas con diabetes es que se comprometan y se concienticen de la importancia y de la gravedad que tiene la enfermedad para ellos mismos. Por eso, nosotros como nutricionistas hacemos que alimentación que sea variada y adecuada para la etapa etaria en la que se encuentra ese paciente”.

Por último, el Dr. Abdala recomendó que “la actividad física debe ser moderada, 30 minutos tres veces por semana”, realizar un chequeo médico una vez al año a las personas sanas, mientras que aquellas que tengan factores de riesgo realizarse estudios cada seis meses.