La instancia regional de los Judepro con sede en Añatuya se realizará el próximo martes

25/06/2017 -

AÑATUYA, General Taboada (C). El martes, a las 9, se realizará la ceremonia de apertura de la instancia regional de los Juegos Deportivos Provinciales, en el SUM del Colegio Florentino Ameghino, tras lo cual se competirá en las siguientes disciplinas: fútbol masculino sub 14: 4 equipos, fútbol masculino sub 16: 4 equipos, vóley escolar femenino: 2 equipos, vóley escolar masculino: 2 equipos, vóley femenino sub 15: 3 equipos, vóley masculino sub 15: 2 equipos vóley femenino sub 17: 3 equipos, vóley masculino sub 17: 3 equipos, hockey femenino sub 14: 3 equipos, hockey femenino sub 16: 3 equipos, básquet 5x5 masculino sub 15: 3 equipos, básquet 5x5 masculino sub 17: 3 equipos, básquet 3x3 masculino sub 14: 3 equipos, básquet 3x3 masculino sub 16: 2 equipos, básquet 3x3 femenino sub 14: 2 equipos. En atletismo se competirá en 80 metros varones sub 14, 100 metros y lanzamiento de bala sub 17, 80 metros y lanzamiento de bala femenino sub 14, 100 metros y lanzamiento de bala femenino sub 17. Participarán las localidades de Bandera, Los Juríes, Colonia Dora, Icaño, Real Sayana, Herrera, Lugones y Añatuya.