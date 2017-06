Invitan a participar de la conferencia "El odio: entre la lucidez y la segregación"

Fotos CITA. Desde las 20 en el Aula 1 de la Unse se llevará a cabo en la conferencia de Patricia Moraga.

30/06/2017 -

El Centro de Investigación Docente (CID) Santiago del Estero, perteneciente al Instituto Oscar Masotta IOM2, invita a la comunidad a participar de las actividades que tendrán lugar hoy y mañana con la presencia de Patricia Moraga (Buenos Aires), psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).

Hoy, a las 20 en la Unse (aula 1) la profesional dictará una conferencia publica titulada "El odio: entre la lucidez y la segregación". A las 22, en Sixto Espacio Cultural (Avda. Belgrano 1991) presentará su libro "El goce y el tratamiento de la satisfacción".

Por último, mañana a las 9.30 tendrá a cargo la clase "Perversión y Psicosis. Forclusión y Renegación" del seminario anual "El tratamiento de los síntomas hoy. Estructuras clínicas y psicosis ordinaria" perteneciente al CID que se llevará a cabo en el Colegio de Psicólogos.

Apreciaciones

Sobre la lectura que puede realizarse desde el psicoanálisis sobre la cuestión del odio, Patricia Moraga sostuvo que "el odio es una pasión, entre otras como, la tristeza, el malhumor, la angustia. Tradicionalmente las pasiones eran tratadas por la razón, para hacerlas entrar en la común medida del para todos. Pero las pasiones, hacen fracasar a la razón, porque siempre la desbordan. El odio, nos confronta, con algo que viene a poner en cuestión la propia vida y la de otros".

"Según Freud, la pulsión, se presenta siempre como un exceso. El goce se presenta como un placer en el displacer, es desconocido por el sujeto y experimentado como sufrimiento y malestar. La pulsión puede ser objeto de odio, de rechazo cuando el sujeto lo experimenta como siendo, goce del otro. El otro me quiere someter, controlar, privar. Aquí podemos agrupar una serie de fenómenos, tales como el odio a lo más querido, a lo más próximo, como la violencia ejercida contra los hijos, las mujeres, los enfermos. Hay diversos retornos de la pulsión en el sujeto. La melancolía es una estructura de la relación con el goce como exceso, que el sujeto no reconoce: "Eres esto que no quieres reconocer, y es por esto que te odias en el objeto. Se elimina al otro y al mismo tiempo, el sujeto", explicó la profesional.

En cuanto a la vinculación que existe entre el odio y la violencia, Moraga sostuvo que "el lenguaje, la cultura, las leyes siempre intentaron poner una mediación que pacifique, la relación entre los hombres, tratando de controlar, la violencia y la agresividad".

"Hay distintos abordajes de este tema, por ejemplo, algunos sostienen, que la violencia, el descontrol de las emociones, dependen de una lesión en el cerebro, o de la modificación de las conexiones neuronales. Entonces proponen como tratamiento, la medicalización o el tratamiento conductual. Adaptando al sujeto a una norma ideal, una clasificación diagnostica que vale para "todos". La palabra, el lenguaje, retroceden frente al imperio de las imágenes. La civilización, no quiere saber de la falta, y se proponen objetos de consumo, para tratar de colmarla.

En este sentido las terapias que buscan las causas en lo biológico, van en el mismo sentido que la época actual. Es el rechazo de la responsabilidad del sujeto, empujando a un mayorconsumo. Así se medica tempranamente a los niños o a los jóvenes.

"Violencia es decidir por otro, en nombre de un bien, no escuchando al sujeto. El odio es más complejo y no se reduce, a la violencia", dijo la especialista.