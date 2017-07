Lanata criticó con dureza al kirchnerismo y al Gobierno

Fotos CRUDO. Jorge Lanata arremetió contra los diferentes actores del escenario político actual.

10/07/2017 -

En su regreso a la televisión abierta, Jorge Lanata inició PPT (el programa Periodismo Para Todos, de El Trece) con su ya tradicional monólogo, en el que hizo un recorrido por las últimas noticias políticas, sociales e, incluso, policiales que ocurrieron en las últimas semanas. Abundaron las críticas a la clase política, tanto al kirchnerismo como al macrismo.

El monólogo comenzó con el recuerdo que en diciembre pasado, cuando se despidió del ciclo, "no arrancaba la economía y las inversiones estaban por llegar", situación que, dijo Lanata, no era distinta a la que atraviesa la Argentina en la actualidad. En PPT, el inicio estuvo marcado por el sketch "The house of Grieta", con la presencia de imitadores de los principales dirigentes políticos del país: de Mauricio Macri y Cristina Kirchner a Durán Barba y Oscar Parrilli, de Elisa "Lilita" Carrió a Alicia Kirchner, Daniel Scioli (y su ex Gisele Berger), Marcos Peña y María Eugenia Vidal.

Hubo menciones en el monólogo al video íntimo del ex intendente de La Matanza y candidato a diputado por el kirchnerismo Fernando Espinoza -que fue filmado desnudo en un hotel y el video viralizado en las redes- una mención a una encuesta que da a Esteban Bullrich por encima de Cristina Kirchner y Sergio Massa y a Fernanda Vallejos, la economista que tardó más de 10 años en recibirse y que luego fue contratada por Amado Boudou como empleada del Senado.

La mención a Jorge Castillo, el "rey de La Salada", que ahora está preso acusado de asociación ilícita y resistencia a la autoridad estuvo otro punto importante de desarrollo en el monólogo. Después, apuntó también contra el gobierno de Mauricio Macri.

Luego, en el monólogo tuvo como epicentro las críticas al gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, al referirse a la inauguración del tren a Mar del Plata que tarda casi 7 horas, dos más que hace 60 años. "¿Para qué carajo hacen un tren que tarda seis días en llegar? Encima lo anuncian y están orgullosos y encantados. No lo saquen, arreglen las vías y hagan un tren que tarde cuatro (horas), no se entiende", sostuvo.

Luego hizo mención al papelón de José Cano, responsable del Plan Belgrano y candidato de Cambiemos en Tucumán, quien publicó un aviso de obras en un lugar que no existe en esa provincia.

Por último, el conductor de PPT habló del video de las mujeres policías de la Provincia de Buenos que no saben manejar sus armas reglamentarias y cerró con una chicana sobre Jorge Castillo, "el rey de la Salada": "Anunció que empezó una huelga de hambre para que lo trasladen a otra unidad de detención. Castillo: cuando uno pesa más de 120 kilos no es huelga de hambre, es dieta".