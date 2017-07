Sergio Massa ligó a Cristina Kirchner al robo de su casa

Fotos El referente del Frente Renovador y precandidato a senador por 1País, Sergio Massa

El referente del Frente Renovador y precandidato a senador por 1País, Sergio Massa, criticó la actitud de la exmandataria Cristina Kirchner por la escucha en la que habla con el extitular de la AFI, Oscar Parrilli, y le pide "embocar a este hijo de puta (por Massa)".

"Esto lo viví en carne propia cuando metieron a un tipo de inteligencia en mi casa, armado, hace cuatro años. Mi primer pensamiento fue: ¿a quién le dijo hace cuatro años hay que embocar a este hijo de puta cuando hicieron eso?", señaló Massa.

Massa afirmó que los audios también le causaron "una profunda tristeza", aunque advirtió que "no asustan a nadie". "Me dio una profunda tristeza. La Argentina necesita dirigentes pensando en resolver los problemas de hoy y no viendo cómo destruyen al otro", aseveró.

Si bien dijo que no lo sorprendieron los dichos porque "la lógica del daño la viví en carne propia hace cuatro años cuando metieron a un tipo de inteligencia en mi casa", en declaraciones a radio Mitre afirmó que "en definitiva, con esas cosas, no asustan a nadie".