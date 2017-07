Yanina Latorre sobre Diego Latorre: "Mientras no embarace a ninguna..."

Hoy 09:15 -

Recién llegados de Punta del Este, tras un viaje de reconciliación, Yanina y Diego Latorre debieron enfrentar a diferentes periodistas que estaban esperando su arribo al país. El ex futbolista prefirió mantenerse en silencio, mientras que la que habló fue la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), quien tuvo un concepto para explicar el por qué de la no ruptura de la relación que generó polémica.

"Nos fue re bien, re tranquilos. No se puede hablar de reconciliación porque nunca hubo pelea. Hablamos como cualquier pareja que pasa un momento de crisis. Va a seguir todo igual. Cada pareja es un mundo y uno tiene que conocer cómo es adentro para saber cómo es la reacción del otro. Pesa la cantidad de años y el vínculo que tenés", explicó mientras caminaba hacia el automóvil.

"Me dolió que se diga algo así como que soy cornuda y me lo merezco, porque alguna vez tuve un amante. Escuché que anduve con un personal trainer, con otro que se murió de cáncer y no sé cuántos más hace como 10 años. Primero aclaro que es mentira y segundo que ponele que hubiera sido así, ¿Qué es esto?¿ojo por ojo y diente por diente? Viste que hay machistas que quieren justificar esto como que yo alguna vez hice lo mismo. No existe ese amante y si existe, presentenmelo que no lo conozco", relató ante la cámara de Intrusos.

Sin embargo lanzó una frase lapidaria, que generó muchísima polémica. "Mientras no embarace a ninguna, ni nada de eso...".

Yanina evitó referirse a Natacha Jaitt y negó cualquier tipo de contacto futuro con ella. "Me da pena. Yo apuesto a la familia y a un proyecto de vida. No existe la perfección. Es una gran cagada esto que pasó. Pero yo soy de una época como decía mi abuela que si algo se rompe, se pega y se sigue usando si todavía sirve. Un polvo no arruina un proyecto de vida. A mí también me han calentado otros tipos y no es la muerte de nadie. A nadie le gusta comer chocolate todos los días".