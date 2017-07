Fotos FOTO TOMADA DE RANTINGCERO.COM

Hoy 14:21 -

Sofia Clerici generó polémica, en Instagram, con una foto donde se la ve besando un arma de forma provocativa.

"Power is everything for me - El poder es todo para mi" escribió la modelo en su publicación donde se la ve sentada en la parte trasera de un auto y besando un revólver.

La imagen ha cosechado más de dos mil me gusta

