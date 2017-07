Pampita recordó a su hija Blanca en una emotiva entrevista

Fotos

La nena murió cuando tenía 6 años.

José María Listorti estuvo como invitado en el programa "Pampita Online" y juntos recordaron cómo se trató en los medios la noticia del fallecimiento de Blanca, la hija de la modelo con Benjamín Vicuña.

Todo comenzó cuando Pampita le preguntó al conductor de "Este es el show" si alguna vez había llorado en vivo. El ejemplo no tardó en llegar.

"Sí, muchas veces. Me acuerdo cuando Denise Dumas tuvo a su nena, que yo viví todo el embarazo, cuando la vino a presentar no podía más del llanto. Y... bueno. Nada. Después te cuento otra cosa", dijo prudentemente.

La modelo le respondió rápidamente: "No, contame ahora". Y Listorti contó: "Cuando te pasó lo que te pasó, también... Me cayó como un balde de agua fría. Me shockeó. Son esas cosas de las que uno se acuerda cuando se enteró. Era un tema que no tenía ganas de encarar, yo también había sido papá y fue una de las pocas veces que lloré en cámara".

"Yo lo vi al programa ese día, aunque parezca mentira. Y sí, porque uno tarda algunos días en reaccionar", contestó Pampita, mientras se tomaban de las manos.

Finalmente, José María destacó la fuerza de voluntad de la modelo y ella respondió con entereza: "Como muchas mamás que siguen trabajando. Yo no hablo mucho del tema pero son muchas mamás que están en mi misma situación y siguen siendo felices y dándole un lindo ejemplo a sus hijos. Que es para lo que estamos acá. Buscamos la felicidad todos los días".