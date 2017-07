Fotos Massa y Stolbizer se lanzaron con 1País desde Tigre.

Hoy 20:35 -

Este viernes, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se lanzó junto a Margarita Stolbizer, para las elecciones legislativas.

El precandidato a senador nacional por 1País buscó romper la polarización de cara a las PASO con críticas a la política económica del gobierno de Mauricio Macri y acusaciones indirectas por corrupción a Cristina Kirchner.

"No creo en el verso de la grieta: elegir entre un gobierno para ricos u otro de ladrones -afirmó Massa-. No hay grieta entre ellos cuando necesitan protegerse con los fueros. La presencia de Margarita nos da la tranquilidad de poder mirar para atrás y saber que no le debemos nada a nadie. Otros tienen que explicar sus cuentas bancarias y hoteles".

El primer precandidato a senador de 1País explicó: "Presidente, se lo pido con mucho respeto: cambie porque a la gente le va mal, cambie porque la gente no llega a fin de mes. No existe un país cuando el que trabaja paga impuestos y el que timbea no paga. Hay que bajar el IVA a los alimentos en vez de bajarle los impuestos a las mineras. Tampoco existe un país cuando los padres se encuentran en el barrio con el violador de su hija".