"Lo de la empleada doméstica lo van a tener que comprobar en la Justicia"

16/07/2017 -

"Se firmó un pacto de confidencialidad donde se comprometen a no hablar el uno del otro. Acá no hay plata. Todo lo que dicen (Luis) Ventura y todos es mentira", dijo Yanina Latorre sobre el acuerdo entre Diego Latorre y Natacha Jaitt en el programa de Marcelo Polino, en Radio Mitre, y agregó: "No se pagó nada y a mí para sacarme $ 450.000 como dicen tenés que matarme". En cuanto a los dichos sobre una supuesta empleada doméstica que se relacionó con su marido y de la que habría audio y chats, la panelista le preguntó a Polino: "¿Vos estás seguro de que son audios que les mandó Diego a esa mujer? Van a tener que comprobarlo en la Justicia. Ahora es dañar por dañar. Tengo las personas que están siempre en mi casa. Siempre aparece gente que quiere dañar. No tuve ninguna empleada que me desapareció. Creo que es subirse a esto, cualquiera puede aparecer", señaló Yanina. Además, contó sobre la estadía con su pareja en el hotel de Punta del Este donde dijo que con su marido fue todo "chocolate, sexo y apperol". No obstante el pacto de confidencialidad, Jaitt ya amenazó con escribir un libro contando todas sus vivencias, si la provocan.