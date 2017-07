Fotos Diego Peretti y un comentario que generó polémica en la mesa de Mirtha Legrand

17/07/2017 -

Su película, "Mamá se fue de viaje", se estrenó hace poco más de una semana y ya es una de las argentinas más vistas del año. Por eso la producción de Almorzando... pensó en Diego Peretti (54).

Y el actor, de muy buen humor y predispuesto a hablar de todo, visitó a Mirtha Legrand (90) para dar detalles del filme y también de otros proyectos. La charla, que compartió no sólo con la diva sino también con Chechu Bonelli (32) y Marisa Brel (46), entre otros invitados, fue por diferentes carriles.

Porque además de hablar de la película, la diva hizo una de sus típicas preguntas, un tanto más profundas: "¿Qué cosas te angustian, Diego?".

"A nivel personal, todo lo que tenga que ver con la enfermedad. Es un tema denso, pero la muerte es algo que uno lo acepta dentro de un ciclo. Pero, más allá de eso, ver sufrir una enfermedad, ver cómo se detiene la vida de alguien, eso a mí me llega hasta las entrañas. Me duele mucho", contestó el artista.

Hasta allí, todo bien. Pero el debate se generó luego de que Mirtha citara una nota de Clarín. "En la entrevista decías una máxima para vivir: ‘Cada día es único’", le recordó Legrand.

Entonces, Peretti explicó su frase: "Hay un montón de problemas afectivos que son tontos. Muchos. Problemas familiares, de celos, de envidia, de vanidad. Digamos, a mí me tocó una vida en la que saco finalmente como conclusión eso que digo ahí, que cada día es único y que hay que vivirlo así".

"Precisamente estoy protagonizando una comedia existencialista, Por H o por B (en el teatro Timbre 4), que habla de una persona que está enamorada con pasión de dos mujeres", añadió, en una intención de unir sus declaraciones anteriores con la temática de su obra.

Rápida de reflejos, la "Chiqui" notó que allí podía haber polémica y repreguntó: "¿Un hombre puede estar enamorado de dos mujeres?". El actor no dudó. "Yo creo que se puede estar enamorado de un montón", respondió, sin vueltas.

"¿Simultáneamente?", insistió Legrand. "Sí. Y una mujer también puede", reafirmó Peretti. Inteligente, sabiendo que el comentario podía tener detractores, Mirtha involucró a Chechu en la conversación.

"¿Y vos qué pensás?", le dijo a Bonelli. Y la modelo, casada y enamoradísima del futbolista Darío Cvitanich (33), expresó su postura: "Para mí no se puede. Creo que de una o de otra (podés estar enamorado), pero de dos es difícil".

Al notar el punto de vista distinto, la conductora la siguió pinchando: "De una puede ser que sienta amor y de otra, no sé, pasión", sostuvo. Pero Bonelli no cambió de idea: "O quizás sienta otra cosa...", bromeó. Y, como para cerrar el tema, Peretti volvió a meterse en la charla y remató: "Yo no le pongo palabras a los afectos tan marcadamente".