Luciano Castro habló de su relación con "Pata" Villanueva

17/07/2017 -

El año pasado, "Pata" Villanueva confesó en una entrevista con el Doctor Amor que tuvo un affaire con Luciano Castro antes de que fuera conocido en la televisión. Ahora, el galán argentino rompió el silencio y dio su versión de los hechos: "Cada vez que la veo a María del Carmen me pongo muy contento. Yo la quiero mucho. Cuando 'Pata’ dice estas cosas me río mucho porque cuando la escucho y recuerdo ese momento, me veo tan niño. Te estoy hablando de un chico de 17 años, ahora estás hablando con un hombre de 43 años. Está clarísimo que no tengo ni de cerca el mismo pensamiento que tenía antes", rememoró en "Agarrate Catalina".

Abrazos y contactos

Y para dejar bien en claro el tema, el actor dijo: "Si la veo le doy un abrazo enorme. Fue muy generosa conmigo. Me abrió la puerta de su casa, me pasó muchos contactos para que yo pueda empezar a moverme en el mundo del teatro".