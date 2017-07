Fotos Susana Giménez "incomodó" con sus preguntas a un modelo trans.

En su programa, Susana Giménez recibió en su living a Laith Ashley. Se trata de un modelo dominicano, que nació mujer y luego se transformó en hombre. En diálogo con la diva, contó su historia y se expuso a todas las preguntas.

"Nací hembra y desde chico supe que tenía algo diferente, no sabía qué. Me sentía más cómodo con ropa de varón, no quería muñecas. No sufrí bullying hasta los doce, que mis compañeros me empezaron a decir que era marimacho", relató.

"Soy afortunado porque mi familia no me rechazó. Mi papá me enseñó a jugar deportes. A mi mamá le afectó más. A los 18 me corté el pelo. A los 24 empecé a tomar hormonas masculinas y por eso comencé a desarrollar como un chico adolescente", contó luego.

Las preguntas fueron muy del estilo Susana. "No tenés cuerpo de mujer. Te hiciste una cirugía difícil. ¿Te agregaron un pitulín? ¿Y lo otro te lo cierran? ¿Cómo funciona?", preguntó, por ejemplo.

Ante esas preguntas Laith respondió con pocas palabras. "Son cosas íntimas", dijo.

Más tarde, Ssuana volvió a preguntar sobre la operación de reasignación de género y le preguntó si le dolió. "En el momento no sentí nada por los medicamentos. Después fue incómodo un tiempo, pero pasó", respondió.

La entrevista pareció terminar muy bien, con todos contentos. Pero lo cierto es que en Twitter, Laith deslizó ácidas críticas hacia la conductora. Dijo, por ejemplo ,que se sintió incómodo y que temió ser visto como parte de un show de rarezas.

aveces odio ser entrevistas porque usualmente se enfocan en lo que no deben de enfocarse. — Laith Ashley (@laith_ashley) 17 de julio de 2017

Se enfocan en fotos de antes y después, preguntas de mis partes, y con cosas para ser me ver como un espectáculo o para sensacionalismo. — Laith Ashley (@laith_ashley) 17 de julio de 2017