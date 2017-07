Preparan la segunda parte del "Argentina Baila"

25/07/2017 -

Ricky Pashkus dirige la segunda edición del certamen de danzas "Argentina baila", que busca a los mejores bailarines de folclore del país y se encuentra realizando audiciones en busca de los 50 participantes del ciclo y concurso que se emitirá por la Televisión Pública. La dinámica del concurso destinado a solistas y parejas de baile está producido por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos e implica que los artistas seleccionados pueden viajar a Buenos Aires con todos los gastos pagos: desde los traslados a las comidas, pasando por un intenso programa de formación con clases impartidas por referentes de esa disciplina en la Escuela de Formación, situada en un pabellón de Tecnópolis. ‘No voy a negar que vengo de un palo distinto al del folclore, pero cuando lo conocí, una bomba atómica estalló en mi corazón’, confesó el coreógrafo en charla con Télam. Como referente de los musicales, ¿de qué modo ar - ticula esa disciplina con el folclore? Me cambió la vida. En este momento vivo un extraño humor que desde siempre aspiré, un estado de ánimo más emocional y poético; por eso cuando conocí el folclore, gracias a la convocatoria del ministro (Hernán) Lombardi, fue como si una bomba atómica estallara en mi corazón. No quiero faltar a la verdad: no vengo de ese palo, hasta el certamen no había sentido afinidad. Al proceder de otra disciplina, ¿experimenta cierto rechazo al recorrer las provincias? No, era uno de mis temores iniciales. La gente se muestra agradecida en cada lugar donde hacemos las audiciones presenciales. Se trata de una recepción impensada para mí. Tengo anécdotas hermosas como lo que sucedió hace poco con dos chicos, de 8 y 9 años, quienes viajaron con su madre más de 200 kilómetros para audicionar. Cuando decido hablar con la señora, ya que el concurso no está destinado a menores, la madre me dijo: ‘Ya lo sabemos, sólo que ellos quieren bailar para usted’.