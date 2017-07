Hipertensión arterial en niños, un enemigo al que muchos desconocen

30/07/2017 -

La hipertensión arterial era considerada hasta hace pocos años una enfermedad casi exclusiva de los adultos, que en la mayoría de los casos padecían una “hipertensión primaria” es decir la que se presenta sin una enfermedad de base que la justifique. Los pocos casos en los que se diagnosticaba esta enfermedad en niños o preadolescentes era una “hipertensión secundaria” consecuencia de enfermedades renales. En la actualidad los casos de “hipertensión primaria o esencial” están en aumento en especial en la comunidad infantil, y al igual que en los adultos, las principales causas son el sobrepeso u obesidad, hábitos sedentarios, diabetes o antecedentes familiares de hipertensión arterial.

Se trata de una amenaza silenciosa que se puede prevenir y controlar “tomando la presión arterial” en los consultorios pediátricos y concientizando a toda la familia sobre la importancia de comprometerse con el cambio de hábitos.

Esta semana en Puntos de Vista, especialistas abordaron la situación actual en la provincia en relación a la problemática y además brindaron recomendaciones tanto a padres como a los propios médicos, a fin de detectar a tiempo la hipertensión y poderla tratar precozmente para evitar desenlaces complejos.

El Dr. Héctor Trungelliti, cardiólogo infantil; y la Dra. Karina Afur, médica pediatra, estuvieron en la nueva edición de Puntos de Vista y profundizaron en la importancia de saber si un niño padece hipertensión arterial.

“El control de la presión arterial en el consultorio pediátrico no se discute: no puede faltar un tensiómetro indicado para la edad pediátrica y debe haber gente que sepa tomar la presión arterial a niños, es decir médicos o enfermeras con técnica”, sentenció la Dra. Afur, al tiempo que destacó que “las causas de la hipertensión en niños pueden ser por patologías a nivel cardiovascular, malformaciones renounilaterales, ya que el riñón es el que maneja muchas hormonas que regulan nuestra tensión arterial a expensas del manejo de potasio y magnesio”.

Por su parte, el Dr. Trungelliti explicó un dato que se debe tener en cuenta obligatoriamente.

“Los valores anormales para los chicos no son los mismos que para los grandes. La presión arterial en los chicos depende de la edad, talla del niño y sexo, las tablas que se usan son basadas en estas variables. Hay diferencias que no existen en el adulto, que es un organismo definido que no cambia más, y hasta la adolescencia hay muchos cambios que hacen que la presión arterial no se base en una única toma. Por eso cuando se ve un adolescente o niño y le dicen que tiene alta la presión arterial se tiene que averiguar quién le hizo la toma, para saber si se ha hecho con la técnica adecuada”, advirtió el profesional.