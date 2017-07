Ariel Ledesma se presenta

Hoy 22:40 - Mi nombre es Ariel Damián Ledesma, tengo veintidós años, nací en Buenos Aires un 28 de diciembre de 1994 y hace aproximadamente cuatro años vivo en Santiago del Estero. Soy estudiante del profesorado de lengua y literatura en el I.E.S. N°8 “Ángela Capovilla de Reto”. Trabajo en el rubro de la animación y de la organización de eventos. Me gusta actuar, escribir y bailar. Empecé teatro en el centro cultural de Boca Juniors cuando tenía 16 años, pero sin embargo me recuerdo actuando desde muy chico en la mayoría de los actos escolares. Hoy, un poco más grande, podría decir que del arte vivo y que es él, el que me llena de vida y energía cada día. En cuanto a mi forma de ser y de pensar, creo que todos tenemos una misión en esta vida, y consiste en dejar un mejor mundo del que conocimos, del que nos tocó, sin importar si con nuestra existencia no logramos frenar guerras o detener hambrunas… tal vez, sólo baste con tener paz en nuestra alma, superar la contradicción y de esa forma, iluminar a quien tengamos a nuestro lado.