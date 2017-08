Romina Gaetani se animó a cantar con su pareja

06/08/2017 -

"Del éxtasis a la agonía, como dice ‘La argentinidad al palo’, es lo que mejor nos resume", definió Romina Gaetani (40) sobre el dúo amoroso y laboral que formó con Osky Righi (57). Porque además de ser pareja, forman parte de la banda La Rayada. Y aseguran que la clave para llevarse bien en el escenario y en la vida es priorizar el respeto y el amor.

Los músicos ya tienen su primer disco: "Hubo muchas horas de hacer, ingeniar, mucho esfuerzo del lindo. Con las ganas que se hacen los grandes discos y no importa si pasan o no a la historia de la música", dijo Righi.

Mientras que Gaetani confesó que desde hacía tiempo tenía ganas de cantar, incluso su pasión por la música llegó antes que la de la actuación. ¿Cómo es para una protagonista de telenovelas desembarcar en el mundo del rock?

"El único prejuicio y el peor enemigo es el mío. Naturalmente los argentinos somos bastante prejuiciosos y me incluyo -admitió Romina-. Pero toda la vida me puse trabas, por eso recién hace cinco años empecé a hacer esto, siempre estuvo primero el teatro. Tenía mucho temor a lo que hoy ya no. O si hoy está ese miedo, uno le pone el cuerpo y logra hacer real el disco tan esperado", explicó.

Mientras se adapta a un nuevo ámbito, la actriz toma de su pareja sus conocimientos musicales y las críticas constructivas que la ayudan a crecer: "Le pedí que me bancara el error. El miedo siempre sigue estando", contó.

A pesar de que tiene una amplia trayectoria como actriz, aseguró que subir a un escenario a cantar no tiene nada que ver con su labor anterior: "Es otro momento mío. Me sigo poniendo nerviosa porque no tengo muchos shows encima. Es un ejercicio interesante de encontrar tu propia voz y olvidarte de las influencias", remarcó.

Y agregó sobre su relación con Osky: "Hacía tiempo que tenía ganas de cantar, pensaba en armar una banda, veía a La Bersuit desde hacia tiempo y un amigo en común me habló de ellos. Así llegue a las manos de Osky. Empezamos a trabajar juntos, terminamos los dos produciendo el disco, un disco independiente. Fue un año de mucho trabajo", dijo feliz, al recordar el material que lograron.