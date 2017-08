El sábado se pondrá en marcha el segundo capítulo

09/08/2017 - La Súper Liga Infantil, que organiza la escuela del Norte Ernesto Oliva, programó para este sábado 12 de agosto la segunda fecha de su torneo Clausura, denominado “Amistad, Secretaría Municipal de Gobierno”. Como siempre, el escenario serán las canchas del predio de UPCN, que cuentan con todas las comodidades para albergar a cientos de chicos y sus respectivas familias, brindando toda la seguridad necesario que este tipo de eventos requiere. La programación completa de la segunda fecha es la que se detalla a continuación: Categoría 2003/04: 10, Estrella del Norte vs. Los Kukys; 10.35, Los Quiroga vs. La Loma; 11.05, Unión Solís vs. Pablo VI; 11.35, Orlando Leiva vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 12.05, El Potrerito vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva B. Categoría 2005/06: 10, Unión Solís vs. Pablo VI; 10.35, Los Quiroga vs. La Loma; 11.05, Orlando Leiva vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 11.35, Estrella del Norte vs. Los Kukys; 12.05, El Potrerito vs. Los Kukys B. Categoría 2007/08: 10, El Potrerito vs. Estudiantes; 10.35, Orlando Leiva vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 11.05, Unión Solís vs. Pablo VI; 11.35, Estrella del Norte vs. Los Kukys; 12.05, Los Quiroga vs. La Loma. Categoría 2009/10: 10.35, Estrella del Norte vs. Unión Solís; 11.05, Estudiantes vs. Orlando Leiva; 11.35, Los Quiroga vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 12.05, La Loma vs. Estudiantes B.l