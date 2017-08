Irónica respuesta de Griselda Siciliani

12/08/2017 -

La guerra entre Araceli González contra Adrián Suar y Griselda Siciliani parece no tener fin. Después de que la actriz hiciera escandalosas declaraciones contra su ex marido, la última mujer del gerente de programación de El Trece respondió con ironía.

"Griselda estuvo mal en hablar públicamente de Fabián", había destacado Araceli sobre el desencadenante de este escándalo. "Yo tengo la culpa", ironizó la actriz frente a las cámaras de Intrusos.

"Fue una gran entrevista. Me preguntaron algo que no era personal, era acerca de la vida profesional y yo contesté. Yo soy así, no sé manejarme como una mediática", continuó, en medio de un show de gestos y caras.