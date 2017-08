Fotos Enrique Martínez Ossola será ordenado hoy como nuevo obispo auxiliar de Santiago del Estero

18/08/2017 -

Esta noche en la ciudad de La Rioja se realizará la celebración de ordenación episcopal de Enrique Martínez Ossola como obispo auxiliar de Santiago del Estero, quien fue designado por el papa Francisco como el nuevo pastor que acompañará a monseñor Vicente Bokalic en la evangelización de la diócesis local. Desde Santiago del Estero partieron fieles de distintas parroquias, junto con sus sacerdotes, como los presbíteros Koffi Gilbert, Jorge Ramírez, Rolando Tenti, Julián Cuevas y los seminaristas del Seminario Diocesano Santiago El Mayor de nuestra provincia, para participar de este importante acontecimiento para la iglesia de Santiago del Estero. Según dieron a conocer desde el Obispado de La Rioja, la ceremonia de ordenación se realizará a las 20 en la Catedral y será celebrada por monseñor Marcelo Daniel Colombo, obispo de la diócesis de La Rioja, y concelebrada por monseñor Vicente Bokalic y monseñor César Daniel Fernández de la provincia de Jujuy. Además estarán presentes familiares y amigos de Martínez Ossola, que viajaron desde diferentes partes del país para acompañarlo en su nueva misión. Impresiones Recientemente en conferencia de prensa, el padre Enrique Martínez Ossola destacó: "Para La Rioja sólo tengo palabras de gratitud, el obispo no se forma en un laboratorio o en una probeta, sino que va surgiendo de una mutua interacción con la gente, me promueven a esta tarea episcopal no tanto por mis méritos sino por lo que la comunidad me enseñó y me ayudó a vivir". Y destacó: "Me llevo mucho de La Rioja en el corazón, vivencias que en su gran mayoría fueron gratas, ahora tengo el deseo de seguir adelante y de confiarme en la oración de todos, sé que las cosas de Dios tienen estas exigencias y quiero pedir para que haya más sacerdotes, para que el llamado del Señor sea escuchado por los jóvenes, quienes decidan consagrarse en este camino de vida". Su tarea en Santiago del Estero Sobre nuestra provincia, el nuevo obispo auxiliar sostuvo: "A Santiago del Estero llevo palabras de esperanza, voy con el ánimo de servir, lo primero que haré será conocer la realidad en la que me tocará vivir y aprender a confiar en mis compañeros del clero, vestiré la misma casulla que los curas usamos para celebrar la misa, sé que hay un grado de sacramentalidad que renueva y transforma, pero no es para crear distancias ni para creerme más que nadie, solamente es otra etapa de servicio que tiene las mismas raíces que me llevaron a consagrarme como sacerdote hace casi 40 años". Recordemos que días atrás el padre "Quique", como prefiere que lo llamen, visitó a los santiagueños en un encuentro de agentes pastorales. Pero recién el 2 de septiembre asumirá en su nueva función en la Diócesis de Santiago del Estero en una misa que se celebrará en la Catedral Basílica, a las 20.30.