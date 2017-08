VIDEO | Grabaron a un inspector de tránsito pidiendo una coima

Fotos El inspector fue escrachado.

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se puede ver a un inspector de tránsito pidiéndole una coima a un conductor, durante un operativo de control de alcoholemia. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata.

Luego de que el examen de alcoholemia diera negativo, el uniformado aseguró que el conductor no tenía actualizado el carnet del seguro. “Tenía uno de 2 meses. Y no me dejó que otra persona me traiga de mi casa el correcto. Acto seguido nos pidió una coima. Llegamos a reunir 300 pesos”, manifestó.

