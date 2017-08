La "Tota" se confesó ante Mirtha Legrand

21/08/2017 -

Transcurrido casi un mes y medio desde aquel episodio policial en el que terminó detenido por el presunto hurto en un comercio de Vicente López, que luego derivó en su posterior internación en una clínica de salud mental, Daniel la "Tota" Santillán estuvo en la mesa de Mirtha Legrand. Consultado por la "Chiqui" sobre su presente económico, el conductor tropical lanzó: "Estoy con dificultades, pero uno sale a flote siempre. Yo trabajé toda mi vida. Hoy no tengo un lugar fijo para vivir". Se refirió al momento del episodio que desencadenó su crisis mental.

"No entré a robar"

"Yo no entré a robar al bazar, pedí cosas para mis nietos y mi hija porque no tenía plata para pagar en ese momento", contó. Y reveló: "Recuerdo sólo cuatro personas subiéndose arriba de mi cuerpo y poniéndome las esposas".

"Yo le dije al policía que me pegara un tiro porque hace un año que estoy luchando por mis hijas... Me han sacado cosas, casas, trabajos. Yo sólo quiero ver a mis hijas".

La "Tota" dijo que en reiteradas oportunidades recibió amenazas de su ex suegro Jorge Fiasche para que dejara el departamento que habitaba.

"Me dijeron que me vaya, sino iban a desaparecer mis hijas", confesó. Y siguió: "Fiasche no me quiere, es una persona jodida y mafiosa".

Caso Fernanda Vives

Con respecto de la medida perimetral que recibió por parte de una de sus ex, Fernanda Vives, denunció una maniobra conjunta de ella con Sol Fiasche, su otra ex pareja. "Hace 9 años que no veo a Fernanda", aclaró.

En cuanto a su salud, el conductor de la movida tropical dijo que está medicado. Recordemos que la "Tota" Santillán recibió en las últimas horas el alta de la clínica psiquiátrica Avril.

"Recibí muchos acosos telefónicos. Qué casualidad que la abogada que representa a Fernanda Vives es la misma que representa a la pareja de mi ex. Todo esto está armado, no sé por qué, la plata mueve al mundo", aseguró al borde del llanto el conductor, quien dijo que todo se trata de un complot con su última mujer, Sol Fiasche y su ex mucama. La "Tota" destacó que ahora está un poco más tranquilo. "Estoy en paz, tratando siempre de superar estas contingencias. Sé que voy a salir adelante y eso me entusiasma", declaró el conocido conductor.