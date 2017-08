Julieta Ortega: "Yo no salgo con chicas"

24/08/2017 -

Julieta Ortega y Andrea Rincón se muestran juntas hace ya varios meses. Esta situación llevó a que las relacionaran sentimentalmente. Por primera vez, hablaron en Radio Duca Jazz, el ciclo que conduce Andrés Ducatenzeiler junto con Mercedes Funes y Joaquín Sánchez Mariño, sobre el vínculo que las une. La hermana de Sebastián Ortega, contó cómo fue el inicio de la amistad: "Veo pasar una chica caminando por mi barrio y la reconocí (era Rincón). La saludé y le puse en Twitter que la había cruzado. Un tiempo después ella me llamó y me dijo que había soñado que éramos amigas. Vivimos a tres cuadras y fue muy fácil encontrarnos".

Con respecto a los rumores de una relación sentimental entre ellas, Julieta explicó: "Nunca lo aclaramos porque nos pareció una estupidez totalmente irrelevante. Sentía que salir a decir ‘yo no salgo con chicas’ es como decir que hay algo que está mal en eso y me parece tan tonto el tema que nunca salí a decir nada. No salí nunca con ninguna mujer".