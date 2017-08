Arriazu propone la aplicación de un impuesto progresivo al gasto

Hoy 21:50 - El economista Ricardo Arriazu propuso la aplicación de un “impuesto al gasto con una alícuota progresiva a partir de un determinado nivel”, gravamen que a su vez tendría tasas menores para los sectores más pobres. “Este impuesto nadie lo propuso hasta ahora. Es un impuesto al gasto. A partir de un determinado la alícuota es progresiva y por debajo de ello es un subsidio a los pobres”, explicó el economista al disertar en un seminario organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires sobre reforma tributaria. Arriazu consideró que de no cambiarse el actual sistema tributario argentino “vamos a seguir generando pobreza”, y destacó el sistema tributario de Chile, donde el impuesto a las Ganancias es menor para las empresas que invierten. “Si yo reinvierto eso es bueno porque genero empleo. Pero si me compro un avión eso es gasto”, explicó el economista al detallar el sentido de un sistema que aplique mayores impuestos a las erogaciones que no son productivas. Arriazu consideró que “al actual sistema tributario desalienta a las inversiones, porque penaliza al ahorro”. l