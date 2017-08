Convocan a docentes para cubrir vacantes en establecimientos pertenecientes al Nivel Primar

29/08/2017 -

La Dirección General de Nivel Primario del Consejo General de Educación, informa a los maestros de grado de las regiones 1, 2, 4, 6, 7 y 8, jornada completa; maestros especiales regiones 1, 2, 5 ,7 y 8; y maestro celador región 1, inscriptos y clasificados en listados de la Junta, que el viernes 1 de septiembre, desde las 8.30, habrá un acto de opción de cargos en la Escuela Nº 542 "Agustina P. de Libarona" (Antenor Álvarez y pasaje Libarona), Región 1; y Escuela Nº 55 "Amadeo Jacques" (Lavalle Nº 856, La Banda), Región 2. También habrá opciones el lunes 4 de septiembre a las 8.30, en la Escuela Nº 542 (regiones 5 y 7); Escuela N 55 "Amadeo Jacques" (Lavalle 856, La Banda), regiones 4, 6, 8, y martes 5, a las 8.30 en la Escuela 542 (Jornada Completa). Viernes 1 Región 1, maestro de grado, a partir del puntaje 24.24: Escuela Nº 525, La Puerta, una suplencia (TM); C. Exptal. Nº1, Capital, una suplencia (TT); Escuela Nº 748, Villa Atamisqui, una suplencia (TM); Escuela Nº 101, Upianita, una suplencia (TM). Maestro celador a partir del puntaje 26.01: C. Exptal. Nº 1, Capital, una suplencia (TT). Maestro Especial Educación Física a partir del puntaje 21.74: Escuela Nº 824, Capital, una vacante. Plástica, a partir del puntaje 18.15: C. Exptal. Nº 1, Capital, una vacante (TT). Región 2, maestro de grado, a partir del puntaje 23.63; Escuela Nº 26, La Banda, una suplencia (TT); Escuela Nº 127, La Banda, una suplencia (TM); Escuela Nº 252, Buey Muerto, una suplencia (TM); Escuela Nº 339, La Banda, una vacante (TT); Escuela Nº 446, La Banda, una suplencia (TT); Escuela Nº 831, Garza, una suplencia (TM); Escuela Nº 1.170, Los Soria, una suplencia (TM). Maestro Especial, Tecnología, a partir del puntaje 12.62: Escuela Nº 26, La Banda, una suplencia (TM). Inglés, a partir del puntaje 12.60: Escuela Nº 103, Lomitas, una suplencia (TM). Lunes 4 Región 4, maestro de grado a partir del puntaje 17.99: Escuela Nº 774, Añatuya, una suplencia (TT); Escuela Nº 1.021, Km. 454, (TM). Región 6, maestro de grado a partir del puntaje 19.76: Escuela Nº 580, Nueva Esperanza, una suplencia (TM). Región 5, maestro especial Tecnología, inicia listado único: Escuela Nº 1.067, Otumpa, una suplencia (TM). Región 7, maestro de grado a partir del puntaje 24.33: Escuela Nº 97, Estación La Punta, una suplencia (TM); Escuela Nº 750 Frías, (TM); Escuela Nº 803, Frías, una suplencia (TM). Maestro especial Inglés, listados único y extraordinario: Escuela Nº 750 Frías, una suplencia (TM). Educación Física, listados único y extraordinario: Escuela Nº 97 Estación La Punta, una suplencia (TM). Región 8, maestro de grado, a partir del puntaje 17.41 listado único: Escuela Nº 772 Villa Ojo de Agua, una suplencia (TT). Martes 5 Jornada completa, maestro de grado a partir del puntaje 32.09 listado único: Escuela Nº 631, Estación Zanjón, una suplencia. El Consejo informó que, tal lo reglamentado legalmente, mediante acto administrativo que regula las pautas para la opción de cargos, una vez concluido el listado único se continúa inmediatamente con el listado extraordinario.