Yanina Latorre reconoció que Diego quiso suicidarse

Yanina Latorre admitió ayer que su marido, Diego Latorre intentó quitarse la vida, ante las repercusiones de su "affaire" con Natacha Jaitt que terminó con un verdadero escándalo mediático.

"Ahora él está en San Juan y no está bien. Ya contó varias cosas Burlando pero no voy a hablar de eso. Está con ayuda psiquiátrica, y gracias a Dios es súper profesional y está trabajando un montón", expresó en el programa radial que comparte con Marcelo Polino.

Luego, pidió que se termine con el "ensañamiento" y recordó que la única afectada es ella. "Yo quiero que la gente sepa que su pecado fue acostarse con el ser equivocado dos veces y cagar a la mujer, cosa que yo no sé si voy a perdonar. Necesito que pare el quilombo. A mí esto no me sirve, para mí esto es un dolor, se me cae un proyecto de 23 años. Del otro lado se tornó una obsesión buscando plata, pero también buscando divertirse y reventar al pedo porque para mí, hay un poco de obsesión".

Finalmente, dijo que está "más tranquila" por las nuevas disposiciones de la Justicia. "Veo que se está empezando a hacer Justicia. Esta denuncia se hizo casi al principio pero en ese momento, pecamos de inocentes... Creíamos que en una semana venía otra noticia y todo esto pasaba. Pero del otro lado hubo ensañamiento, con más chats y más audios. Siempre eran las mismas cosas amenazas, mensajes en Twitter, y después la extorsión fue creciendo", expresó ayer a través del programa que comparte con Marcelo Polino.