Valentino Bica quiere dar pelea en la fórmula plus

06/09/2017 - El destacado piloto juvenil santiagueño Valentino Bica ya palpita con mucho optimismo su participación en la octava fecha de la etapa anual del presente Campeonato de la Fórmula Renault Plus, evento que llegará a Santiago este fin de semana junto con el Córdoba Pista. La nueva presentación del campeón provincial de karting se producirá este sábado y domingo en el circuito de Las Termas de Río Hondo, en donde la categoría hará disputar dos finales. Para esta oportunidad, el piloto surgido en el kartódromo santiagueño, se subirá una vez más al monoplaza de la escudería Barovero Racing Team, en el que intentará acercarse a los pilotos de punta. Antecedentes Valentino Bica viene de probar en un auto con techo justamente en al autódromo de Las Termas de Río Hondo de la categoría Top Race Junior del equipo SDE Competición, con el que realizó buenos registros. Una semana antes, Bica había conseguido hacer podio al capturar el segundo escalón en la clase Senior Max en el séptimo capítulo de RMC Grand National que se corrió en el kartódromo santafesino de Sunchales con los mejores volantes del país. “La verdad que estoy feliz con este presente deportivo que de a poco se va dando en esta temporada bastante exigente. Estoy trabajando mucho con el apoyo de mi familia y algunos sponsors como ser Maxihogar, y el Gobierno de la Provincia, para poder estar presente en cada desafío a nivel nacional. Gracias a ellos y a otra gente amiga puedo representar a la provincia de la mejor manera”, dijo. Sobre la carrera del fin de semana en Las Termas, Valentino Bica admitió que le gustaría poder terminar en el lote de punta. “Voy a correr en Santiago en el mejor circuito del país. La empresa no va ser fácil porque hay varios pilotos con experiencia en la Fórmula Plus. Igualmente vamos a dar todo junto al equipo para representar de la mejor manera a Santiago. Estoy bien físicamente y este viernes ya vamos a estar en el autódromo para ultimar detalles de lo que serán las dos finales”, dijo. Este viernes a las 11 se inician las inscripciones y verificación técnica de la categoría, y las pruebas comunitarias. El sábado habrá entrenamientos (8.20 a 8.45 y 10.35 a 10.55), la única clasificación (12.45 a 13.10), la Súper Clasificación (13.20) y la primera final de la 8ª fecha que tendrá inicio a las 16.30. El domingo irá la otra final a las 13 a 13 vueltas.