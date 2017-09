Muchos goles tuvo el quinto capítulo de la etapa Clausura

06/09/2017 - Pasó la quinta fecha de la etapa Clausura del Torneo Anual de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, con un saldo positivo en goles a pesar de que quedó un cotejo pendiente (Clodomira vs. Banfield). El duelo más destacado de esta fecha del certamen denominado “Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora”, fue el que protagonizaron Güemes y Central Córdoba, con tres triunfos ferroviarios y un empate. Los resultados fueron: Sexta: Agua y Energía 2, Sarmiento 3; Mitre Amarillo 2, Yanda 1; Instituto Santiago 3, Alte. Brown 0; Central Argentino 0, Villa Unión 0; Independiente (F) 3, Estudiantes 0; Unión Santiago 2, Unión (B) 0; Defensores de Forres 1, Mitre Negro 3; Independiente (B) 0, Sportivo Fernández 2; Comercio 0, Vélez 0 y Güemes 0, Central Córdoba 0. Sépt ima: Agua y Energía 0, Sarmiento 0; Mitre Amarillo 0, Yanda 0; Instituto Santiago 5, Alte. Brown 2; Central Argentino 2, Villa Unión 0; Independiente (F) 1, Estudiantes 2; Unión Santiago 5, Unión (B) 1; Def. de Forres 0, Mitre Negro 1; Independiente (B) 0, Sportivo Fernández 3; Comercio 2, Vélez 2 y Güemes 0, Central Córdoba 2. Octava: Agua y Energía 0, Sarmiento 1; Mitre Amarillo 6, Yanda 3; Instituto Santiago 5, Alte. Brown 0; Central Argentino 1, Villa Unión 0; Independiente (F) 3, Estudiantes 2; Unión Santiago 9, Unión (B) 0; Defensores de Forres 0, Mitre Negro 0; Independiente (B) 1, Sportivo Fernández 0; Comercio 2, Vélez 0 y Güemes 0, Central Córdoba 3. Nov ena : Ag u a y Energía 0, Sarmiento 3; Mitre Amarillo 0, Yanda 1; Instituto Santiago 1, Alte. Brown 0; Central Argentino 2, Villa Unión 0; Independiente (F) 1, Estudiantes 1; Unión Santiago 1, Unión (B) 3; Def. de Forres 0, Mitre Negro 1; Independiente (B) 1, Sportivo Fernández 1; Comercio 1, Vélez 0 y Güemes 0, Central Córdoba 2. Este sábado se disputará la sexta fecha: Villa Unión vs. Clodomira, Almirante Brown vs. Central Argentino, Yanda vs. Instituto (en Peñarol), Sarmiento vs. Mitre Amarillo, Central Córdoba vs. Agua y Energía, Sp. Fernández vs. Comercio, Mitre Negro vs. Independiente (B) (en Banco Provincia), Unión (B) vs. Def. Forres, Estudiantes vs. Unión Santiago, Güemes vs. Independiente (F) (en Copse) y Vélez vs. Banfield.