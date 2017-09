FÚNEBRES | 7 de Septiembre de 2017

Hoy 23:45 - FALLECIMIENTOS





ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Hijos de Germán Llanos Huasi y Paula Garnica y sus respectivas familias, participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestro apreciado y querido amigo Changón, pidiendo a Dios resignación cristiana para sus hijos, nietos y demás familiares.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. La Alianza Francesa de Santiago del Estero y su comisión directiva participa el fallecimiento del padre de la Sra. Adriana Anelli de Castellini, miembro de comisión directiva, acompañando a su familia en este momento de profundo dolor.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Marta S. Pellicer Yocca y sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Aldo Mario Cinquegrani, sus hijos Mariano, Antonio, Aldo y flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Chucho. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CASTILLO, SELVA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/17|. Su hija Lita, nietos Eduardo, Mónica, Fernanda, Noelia, Esperanza, Noel, bisnietos Yara, Isabela, vecinos familias Wonnenberg, Jorge. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIAS REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Ricardo Giménez, Patricia Omill y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. A nuestra apreciable colega y amiga Zulma: Un cálido abrazo ante la desaparición física de Josefina, Dios la tenga rodeada de ángeles como lo fue en su vida terrenal. Lili Hoyos de Martinez y Esther González de Tortoza y familias. Elevamos oraciones en su memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Desde Alemania su sobrina Patricia Regatuso de Senneke, su esposo Pablo Senneke e hijas María Carolina, María Victoria y María Evangelina participan con profundo dolor el fallecimiento del muy querido tío Pepe y elevan oraciones a Dios rogando por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus hijos Franco, Valeria y demás familiares.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla y sus hijos Pablo César, María Cecilia, María Silvia, Daniel y Jerónimo Vignau acompañan con mucha tristeza el fallecimiento del papá de Valeria y Alejandro. Ruegan oraciones en su querida memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Chichí Charubi y flia, desde Frías lamenta y participa el fallecimiento de "Pepe", amigo desde la juventud y hace llegar sus condolencias a su ahijada Chochy, a sus hijos Valeria y Franco y a toda la flia. Paz en su tumba.

REGATUSO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Julio Sosa y Miguel A. Colovini, lamentan participar el fallecimiento de nuestro ex compañero y amigo de Ñaro - Suixtil, Pepe. Te despedimos con inmenso dolor y elevamos oraciones para que el Señor misericordioso te reciba en sus brazos querido amigazo.

REGATUSO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Lic. María Inés Juárez, Estela Alonso, María Angélica Alfonsín Jerez, participan con inmenso dolor la partida de nuestro gran amigo Pepe. Rogamos oraciones en su querida memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. Dios sostiene en el dolor, que sus corazones encuentren paz, oramos por la familia y por nuestra compañera Valeria, en estos momentos tristes por la partida de su padre. Comunidad de Hermanos de nuestra señora de la Misericordia y compañeros del Profesorado San José.





ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Padre: Hoy se cumple un mes desde que te fuiste, ahora estás al lado de Dios, desde allí nos cuidas y guías nuestros pasos. Tu ausencia nos llena de tristeza solo nos queda bellos recuerdos y grandes enseñanzas que nos dejaste. Te llevamos en nuestros corazones. Te extrañamos mucho…Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

CARDOZO, RODOLFO ROLANDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. El cielo ya disfruta de tu bondad y alegría, mientas aquí te echamos de menos. Descansa en paz, papito querido. Tu esposa María Luisa, tus hijos Maxi, Isa, Roly, Chicha, Cecy, Fernando y Luis, sus nietos y bisnieto, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 días de su partida .

CISNEROS, ENRIQUE DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/07|. Querido papá es difícil describir en unas líneas lo que siento, porque ya no estás en cuerpo pero hoy tu espíritu está con nosotros, conmigo. Te siento en mi corazón, vives en él y así será eternamente, no quiero llorarte porque te amo, porque solamente se fue una parte de ti, la que yo podía tocar, cerrando los ojos puedo acariciar tu alma y recordarte como eres. Te extraño papá. Su hijo Enrique Rolando Cisneros, su esposa Roldan Sara y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 9.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 10 años de su partida a la Casa del Señor.

LLARRULL, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/09|. Hoy hace ocho años que nos dejaste y solo una es la gran realidad... que cada día nos golpea el corazón para hacernos enfrentar con la pena de saber que ya no estás... Solo nos queda recordarte, orgullosos siempre de haberte tenido como padre ejemplar. Descansa en paz papá. Sus hijas, Claudia y Jorgelina Llarrull, sus nietos Agostina y Luciano Prieto Llarrull y Otto y Catalina Pulvet Llarrull invitan a la misa que rogando por el eterno descanso de su alma, se oficiará en la Iglesia La Merced, hoy a las 20.

LOBOS DE SALTO, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/11|. Cada día, en cada momento, sin que lo deseemos nos acordamos de ti. Para nosotros el tiermpo no ha pasado, porque aún hay dolor como en este día tan triste. Pero también quedan los hermosos recuerdos, las fuerzas que nos heredaste, porque aunque tu ya no estás más con nosotros, aún vives en el corazón de quienes te amamos. Tu esposo Mario Rubén Salto, tus hijos Magdy, Lorena y David, tu nieta Rocío, tu hermana de corazón Chochi, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse seis años de su desaparición física.

MONTE, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus hijas Reina y Ramona, sus nietos Mario Rubén y Carlos, su hijo político Benjamín, sus bisnietos Mario y Milagros, su nieta política Clelia Tillán y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 3 meses de su fallecimiento

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Su esposo Hugo Soria, sus hijos Raúl y flia; Fernando y flia, sus hermanos Norma Ríos y flia; Marta Ríos y Néstor Toli y flia; Carlos Ríos y Elsa y flia; sus cuñados Elsa de Soria y flia; Marta se Soría y flia y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

RÍOS DE LEDESMA, ARGELIA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/14|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mamita querida vivirás eternamente en nuestros corazones, en nuestra mente sin importar el tiempo que pase. Sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos Invitan a la misa que se realizará en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs. al cumplirse 3 años de su partida al Reino Celestial.

ROLDÁN, CARLA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus padres, hermano, abuelos, tíos, primos y demás familiares invitan a la misa que se realizará en la iglesia San José de Belgrano a las 20 hs. con motivo de cumplirse 3 meses de su partida a la Casa del Señor.

SALVATIERRA, DINA LEONCIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Sus hijas Patricia, Marta y Claudia, su hijo político, sus nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Querida mamá, hace dos meses que me dejaste, descansa en paz. Vivirás por siempre en mi recuerdo. Su hija Blanca invita a la misa que se celebrará en su memoria el día domingo 10/9 a las 20 en la Pquia. La Inmaculada Concepción.

YACHELINI DE MATTEUCCI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|. Mi querida Maitechu, hoy es la fecha de los que era tus hermosos cumpleaños a no poder ser así, yo con mi corazón brindo por ti para poder sobrellevar mi dolor. En la vida todos cumplimos una misión, lástima que la tuya fue corta, pero suficiente para demostrar que fuiste una gran madre y abuela y tu fe en Dios, por eso quiero creer que estás en un lugar hermoso rodeada de los colores que aquí tanto te gustaban para pintar, Ahora me toca am o cumplir mi misión que espero que sea pronto para volver a estar juntas para siempre. Que descanses en paz mi querida hija. Tu madre Marisa, hará oficiar una misa hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral.





REZOLA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/11|. Mi querido Negro Rezola ayer hubiéramos cumplido 65 años de casados. Te hemos recordado durante todo el día los que tanto te queremos porque fuiste bueno, en todos los aspectos de tu vida que fue larga y provechosa: hijo, hermano, esposo, padre, abuelo y bisabuelo pero por sobre todas las cosas, lo que más te alegraba era ser un buen amigo. Te recuerdan tus Microbios del Basquet de Estudiantes Unidos, los hinchas y jugadores de Unión, cuadro valiente, pero sobre todo, cuando el Justo Juez accedió a tu pedido de que se acordara de vos, tu muerte para renacer en el Reino de los Cielos fue dulce, serena, feliz por lo cual es lo que recuerdo todos los dias. Hoy tu alma y tu recuerdo están en nuestros corazones y por tanto que nos diste sólo puedo decir: gracias Dios Mio, gracias Viejo. Con el amor de siempre, Ana Lía Paz Saavedra de Rezola.





FIGUEROA, ÁNGEL MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/14|. Hace tres años fui a nuestro último encuentro, pero no te puedo ver porque ya no estás dentro de aquel que allí encontré. No quise coger tu mano, prefería recordarla como si aún pudieras darla. No vi la luz de tu mirada, quizás porque se apagó, o quizás era que brillaba en otro sitio al que se marcho. Su nieta Fernanda Ovejero y nieto político Luis Castillo invitan a la oración en su memoria.





FIGUEROA, ÁNGEL MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/14|. Tres años de tu ausencia y el dolor aún nos atraviesa el alma. Nuestro único consuelo es saber ya descansas en los brazos del Señor en quien tanto confiabas y al que tanto orabas. Honramos tu memoria Chachín... honramos tu vida que tanta paz trajo a la nuestra. Nos uniremos en oración en tu nombre hoy a las 9.30 en el Cementerio Parque de la Paz.





ARREDONDO DE MARCOS, GLADYS ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Sus hijos Luis Marcos y Mariela, sus hijos pol. Susana y José y sus nietos José, Agustín, Gabriel, Nahuel, Jonathan y Camila participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARREDONDO DE MARCOS, GLADYS ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz eterna". Su hermana Peque, tu cuñado Julio, sus sobrinos Gastón y Antonella, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

ARREDONDO DE MARCOS, GLADYS ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Gladis te fuiste dejando una estela de amor de quienes te conocieron, Dios te recibirá en sus manos Santa y te llenará de bendiciones de la cual lo mereces. Tus tíos Luis Walter Chazarreta y Elina Corbalán e hijos Walter y flia; Piky y flia. Descansa en paz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia.

ARREDONDO DE MARCOS, GLADYS ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Su amiga y vecina Celia Ruiz de Afur, sus hijos María Celia, Alejandra, Roberto, Benjamín, Corina, Luciana, Gabriela Afur y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARREDONDO DE MARCOS, GLADYS ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Personal directivo, docentes y maestranza del colegio secundario Nº 8 Gral. Antonio Taboada participan con dolor del fallecimiento de la hermana de la prof. Ivonne Arredondo, acompañando a su familia en este momento difícil y elevan oraciones por su descanso eterno.

ARREDONDO DE MARCOS, GLADYS ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. "El Reino de los Cielos la recibe con honores por su vida ejemplar y el amor que supo brindar a sus seres queridos". Asociación de Profesores de Francés, acompañan en este duro momento a su colega Ivone Arredondo y eleva oraciones por el descanso eterno de su hermana Gladys.

BARRAZA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Sus hijos Carlos, Walter, Silvia, Esther, Luis, Juan, hijos pol. y nietos part. su fallec. su restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericorida. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

CARMONA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Amigos de su hija Jovita: Graciela, Claudia, Silvia, Mimí, María Elena, Valle, Elsa y Purita participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE BULACIO, CALIXTA MARCIANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Su hijo Luis Roberto Vital Bulacio, su hija política Nélida del Carmen Boix, sus nietos Gerónimo Roberto y María Noelia Bulacio Boix, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Dame tu paz Señor, esa paz que escapa a toda compresión humana. Me cobijo bajo tus alas y se que ahí siempre estaré seguro. Acompañamos en este difícil momento a su esposa e hija. Sus compañeras de trabajo: Mariel, Magali, Beatriz, Noelia, Angie y Marcela (CPN) y sus respectivas flias.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Ester nuestro más sentido pésame, deseamos que Dios te dé la fortaleza a ti y a toda tu flia. Personal de enfermería de terapia intensiva del Sanatorio Jozami Srl.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Personal Médico y Directivo del Sanatorio Jozami Srl, acompañan en este difícil momento por la pérdida de su esposo, a la Sra. Ester Ponce de Ríos. Rogamos una oración en su memoria.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Lilia B. de Jozami, Marcela Jozami y Samir Jozami, participan su fallecimiento y acompañan a Ester e hija ante la pérdida de un luchador inquebrantable. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Rogamos oraciones en su memoria.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Su cuñado Carlos Ponce y Corina; sus hijos Carlos, Alejandro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. El Dr. Armando Jozami y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. "Señor ya está ante ti dale el descanso eterno". Oscar Garnica, Ester Concha y sus hijos Cesar, Soledad, Rocio, Noelia, Daiana y Luis participan su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su esposa e hija en estos momento de dolor. Ruegan oraciones en querida memoria.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. "Señor ya está ante ti dale el descanso eterno". Albina de Garnica y sus hijos Lucy, Oscar, José y Lorena participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





MOLINA, ELSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/10|. Pensé que el tiempo sanaría mi dolor, pero no, me encuentro inmersa en un mundo de recuerdos, de largas noches soñando oír tu voz, tus cuidados, la inmensa angustia de sentirme tan sola, mi ángel no sueltes mi mano nunca. Madre querida: que sigo necesitándote como si fuera una niña. Sus hijos, sus hermanos, sus nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará con motivo de cumplirse un año más de su natalicio, hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

SILVA, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/13|. Te extrañamos mucho, pero confiamos en tu compañía de todos los días. Su esposa, hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol al cumplirse 4 años de su partida.





ALMIRÓN DE VILLA, WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Dr. Jorge Alejandro, Rubén, y Victoria Fiad y familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijos políticos y nietos en tan difícil momentos. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

ALMIRÓN DE VILLA, WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Bubi Bravo, su esposa Lilia sus hijos, Dra Claudia Liliana, Néstor y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/17|. Su esposo Mario Domínguez, hijos Liliana, Mercedes, Luisa, Susana, h/pol nietos, bisnietos. Su hno Ramonico participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 hs en el cemet. Los Romanos. Casa de duelo Sto. Domingo. Dpto. Robles. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/17|. María Antonieta Rubisz y sus hijos Antonio, Musha, Grillo, Loli y Consty Gubaira participan con profundo dolor y ruegan una oración para la madre de su amiga. Susi Gómez.

JUÁREZ DE CORTEZ, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Su esposo Víctor Cortez, sus hijos Exequiel, Alexander, Esteban sus padres Dardo Juárez y Blanca Sarratt, hnos, hnos. políticos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs., en cementerio de Estación Robles Dpto San Martín. Cobertura Uatre. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.





ARGAÑARAZ DE SAAVEDRA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/13|. Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos. Sus hijos Nena, Maga y Edgardo y sus respectivas familias, Invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20hs en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto al cumplirse 4 años de su fallecimiento.





GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.). Falleció el 7/3/17|. Mamita: hace 6 meses de tu partida y es difícil convivir con esta ausencia tan grande que dejaste en nosotros. No encuentro resignación ni explicación al porqué de tu partida. El dolor que siento adentro no sanara jamás. Verlo a mi papi tan solito y triste me parte el alma. Pasan los días y aun te lloro. Te amamos. Dame consuelo para tu partida. Tu hija Piru, tu esposo Elpidio y tú bebe Chicho.