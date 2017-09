El sueño americano es de toma y daca

08/09/2017 -

M as de la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos discrepa con la controvertida decision de Donald Trump de revocar el programa Accion Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, sus siglas en ingles). Lo reflejan las encuestas de Politico, The Hill y Rasmussen, entre otras. Esto significa que esa porcion de la poblacion, que en algun caso trepa hasta un 78 por ciento, no cree que la deportacion masiva de casi 800.000 jovenes inmigrantes que arribaron al pais sin la documentacion requerida sea la via adecuada para mejorar sus vidas ni para crear empleos, sino otro capitulo del llamado desmantelamiento ordenado del legado de Barack Obama. La proteccion para los dreamers ( sonadores) tiene fecha de vencimiento. Sera el 5 de marzo de 2018. El estatus legal de algunos de ellos expirara antes, el 5 de octubre. Trump dejo la pelota en la cupula del Congreso, donde republicanos y democratas no pudieron ponerse de acuerdo. Esa fue la razon por la cual Obama dicto la orden ejecutiva del Daca en 2012. Como ocurrio con los vetos migratorios para los ciudadanos de seis paises musulmanes y para los solicitantes de asilo politico, el impacto va mas alla de una eventual ley. Crea recelo contra los extranjeros. Trump aconseja que se de prioridad al ingreso ¡§de personas que hablen ingles¡¨ en un pais que no tiene idioma oficial. Entre los dreamers, el 80 por ciento son mexicanos. A los ojos de Trump, ¡§bad hombres¡¨. En el limite de casi 3.200 kilometros que insiste en tapiar con un muro residen 15 millones de personas en 48 condados de Estados Unidos y 94 municipios de Mexico. Hay 58 cruces fronterizos por los cuales van y vienen diariamente mas de un millon de personas y 437.000 vehiculos. En Estados Unidos, 50 millones de personas hablan castellano. Equivalen a la poblacion de Espana. Solo en el area metropolitana de Los Angeles viven cuatro millones de hispanohablantes, cifra que supera a la poblacion de Uruguay. La discusion sobre los dreamers lleva mas de una decada. En 2006, el senador republicano Orrin Hatch y su par democrata Richard Durbin propusieron el proyecto de ley Dream, acronimo de Development, relief and education for alien minors (Ley de fomento para el progreso, alivio y educacion para menores extranjeros). El proposito era imponerles limites a las universidades estatales para que los estudiantes extranjeros no pagaran mas que los nativos y ofrecerles a los que ingresaron en el pais antes de cumplir los 16 anos de edad un permiso de residencia temporal que, de graduarse, podia ser permanente. Ante la falta de acuerdo, Obama firmo el decreto. Trump prometio abolirlo durante la campana electoral, pero despues fue y vino con el tema. En abril le dijo a la agencia de noticias Associated Press que los beneficiarios del programa podian ¡§estar tranquilos¡¨ porque su gobierno no ¡§perseguia a los dreamers, sino a los criminales¡¨. Su hija mayor, Ivanka, y su yerno, Jared Kushner, ambos con cargos en la Casa Blanca, se mostraron partidarios de extender las protecciones para los jovenes inmigrantes que nacieron en el exterior, fueron llevados por sus padres a Estados Unidos y, gracias al Daca, obtuvieron el seguro social, el documento de identidad o la licencia de conducir y el permiso de trabajo. Con esta decision y otras tambien polemicas, Trump ha demostrado que no gobierna para la mayoria, sino para aquello que denomina su base. Se trata, segun Frank Newport, analista de Gallup, de ¡§un enfoque selectivo en una sola porcion de la poblacion como grupo de referencia¡¨ que piensa, como el, que el Congreso ¡§esta demasiado concentrado en luchas internas e intereses especiales¡¨ y carece de ¡§voluntad de compromiso con el bien publico¡¨. Corre el riesgo de exacerbar las preocupaciones de la poblacion en lugar de atemperarlas. Es el riesgo de aplicar la estrategia del toma y daca. En este caso, del toma y Daca. ƒÜ