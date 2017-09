Sueñan con formar parte de una red de entidades dedicadas a ayudar sin restricciones

16/09/2017 - Otra de las ONG bandeñas dedicadas de lleno a la solidaridad y que reivindican a la ciudadanía con los sectores menos favorecidos, ya que trabajan permanentemente en su favor, es Puentes Solidarios, cuyos integrantes aspiran a lograr “una red de solidaridad entre todas las instituciones de Santiago que trabajen en forma absolutamente coordinada y sin limitaciones o restricciones de ningún tipo, con la sola mira de llevar la ayuda lo más pronto posible allí donde haga falta, simplemente eso”. Con este sueño como incentivo, cotidianamente trabajan recolectando elementos que luego entregan a personas, familias o instituciones que atraviesan momentos especiales que los hacen requerir del apoyo de sus pares. Además lo hacen desde el anonimato y con una organización totalmente horizontal, en la que no hay directores ni presidentes, sólo gente con ganas de ayudar. Desde su formación, hace apenas seis meses, han organizado y participado en las más variadas actividades. Una de las primeras acciones fue entregar leche, pañales, ropa y alimentos no perecederos a los Acosta, del barrio San Carlos en La Banda, familia de “Juancho” Acosta, joven que sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo tras una discusión. Con el paso del tiempo, se hicieron parte de la rutina las visitas prácticamente semanales o quincenales a los servicios de Neonatología y Pediatría del Centro Integral de Salud Banda y al Cepsi de la ciudad Capital, para la entrega de pañales y ropa para bebés y niños pequeños. Recolectaron y enviaron ayuda a familias inundadas de Nueva Esperanza, a través del padre Jorge Ramírez; también para familias evacuadas de La Banda, por la crecida del río Dulce. A mediados de abril visitaron el paraje La Cuchilla en el departamento Robles, donde compartieron un desayuno con niños del lugar y les llevaron ropa y calzado; y merienda, distribución de ropa, y entrega de calzado a habitantes de los parajes Loaj, Lomitas y del barrio Mataderos. También participaron en el encuentro “Argentina habla de autismo”, en el Fórum, invitados por Padres TEA Santiago Azul, y dictaron una charla sobre solidaridad en el colegio San Pío de Pietrelcina de La Banda, por invitación de docentes de esa casa, entre otras actividades. Más recientemente, estuvieron juntando juguetes nuevos y usados en buen estado y los distribuyeron luego en el marco del Día del Niño que se celebra en agosto, en dos merenderos: La Falda y La Nueva Unión, de La Dársena, en La Banda. También, concretaron una importante incursión en la localidad Tramo 18, en el interior del departamento Banda, tras organizaron una colecta de alimentos, bebidas y ropa, y lo obtenido en esta campaña fue entregado a los representantes de la iglesia “Jehová es mi pastor”, quienes agradecieron el gesto que los benefició. Viandas calientes Otra iniciativa que los distingue es la elaboración de viandas calientes, que distribuyen por las noches a personas en situación de calle, además de la entrega de ropa de abrigo, no sólo a indigentes, sino también cartoneros y otras personas que pueblan las frías noches del invierno santiagueño. Esta iniciativa fue compartida entre Puentes Solidarios y el Club Leo. l