Una santiagueña, embarazada de mellizos y gemelos a la vez

Una mujer santiagueña y su pareja, que actualmente viven en Tierra del Fuego, se encuentran a la espera de cuatro bebés: gemelos y mellizos a la vez, en un caso de fecundación natural considerado muy "atípico", pero posible.

Se trata de Yanina Gutiérrez y su marido Matías Graf, quienes revelaron que estaban en la búsqueda de su primer hijo, hasta que el 14 de julio se enteraron que estaban "en la dulce espera".

La pareja contó que cuando concurrieron a realizar la primera ecografía ya les confirmaron el embarazo múltiple: “Recuerdo que como se demoraba le pregunté si pasaba algo. Me preguntó si en la familia tenía antecedentes de mellizos y le dije que sí, ya que tengo dos tíos y dos primos mellizos. Entonces me puse a llorar y le dije si eran mellizos. Son más, me dijo, ¿Trillizos? Tampoco, ¡son cuatro!, exclamó finalmente el doctor”.

Tras confirmar el embarazo, debieron mudarse, ya que alquilaban un dúplex y Yanina ya no podía subir las escaleras. Además, es un embarazo "de alto riesgo" por lo cual debe permanecer en la cama casi todo el día.

“Estoy embarazada de tres meses y una semana. Estamos tramitando con la obra social la derivación a Buenos Aires para poder atendernos en un lugar especializado. Queríamos que nuestros hijos fueran fueguinos pero no va a poder ser. Seguramente iremos a un hotel un tiempo o a un departamento hasta que los chicos nazcan”, agregó en diálogo con Télam.

La pareja contó que la ministra de Desarrollo Social de Tierra del Fuego, Paula Gargiulo, y otros funcionarios como el concejal de Río Grande Paulino Rossi, todos para interiorizarse de la situación y ofrecer algún tipo de contención.

Finalmente, manifestó sus sensaciones: “Es muy fuerte. Me doy cuenta que dentro de mi panza va creciendo de a poco toda una familia entera y es imposible no emocionarse ni pedirle fuerza a Dios, para que todo salga bien”.