No tenía con quién dejar su perro y creó un Airbnb para mascotas: alojamiento desde $ 150 la noche

Hoy 20:22 -

Cualquiera que tenga un perro sabe de la encrucijada que se genera cada vez que hay que dejarlo porque uno se va de vacaciones, de fin de semana largo o de viaje de trabajo. Muchas veces algún familiar se encarga de cuidarlo pero otras veces no puede y entonces aparece la alternativa del hostel de perros pero incluso esa opción tiene sus limitaciones ya que a veces no tienen cupo para recibir otro animal.

Lo mismo que pasa en Argentina, también sucede en Brasil y Estados Unidos, países que inspiraron a Eduardo Baer y a su socio para crear el sitio y aplicación DogHero, mediante la cual una persona o familia se puede inscribir para ser anfitriona y recibir a un perro mientras su dueño no puede atenderlo. Cada anfitrión establece su remuneración de acuerdo a su servicio, las comodidades de su vivienda y su especialización ya que hay veterinarios y cuidadores que también se postulan.

Según Baer, la idea se le ocurrió mientras cursaba en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y pensaba en volver a vivir en Brasil y tener un perro. “Mi esposa me dijo que si teníamos uno iba a ser difícil porque no teníamos con quién dejarlo si viajábamos. Empecé a preguntarles a amigos en Brasil qué hacían con sus perros cuando viajaban y muchos me dijeron que los dejaban con su familia porque no confiaban en los canes”, contó el brasileño, en Comunidad de Negocios.

“Unos amigos de Estados Unidos también me dijeron lo mismo pero con la salvedad de que, desde hace tres años, usaban un sitio o app donde habían encontrado familias que se los cuidaban. Eso me encantó. Brasil es un mercado gigantesco de perros igual que la Argentina y yo tenía experiencia creando apps”, agregó.

El negocio comenzó hace tres años en Brasil donde ya tienen 12 mil anfitriones en 600 ciudades, mientras que en Argentina, los anotados son 700 en tres localidades, a sólo tres meses de su desembarco en el país. El proceso es el siguiente: los interesados se inscriben y luego se hace un proceso selectivo. Así de 3000 inscriptos, quedaron 700. Luego, cada uno de los anfitriones establece su tarifa, que va de $150 a $300 la noche, y ellos se quedan con el 25% porque ofrecen la plataforma, el contacto con los clientes y una asistencia médica para que los dueños de perros se queden tranquilos. La garantía es por $15 mil.

“La idea original la tuve mirando aplicaciones de Estados Unidos pero después hay particularidades regionales. Estamos haciendo una aplicación local, no una copia”, aseguró.

En tanto, consultado sobre la posibilidad de sumar a otras mascotas en el futuro como son los gatos, dijo que están estudiando como sería ese servicio.”El problema con los gatos es que, cuando se los saca del lugar donde están acostumbrados, se ponen agresivos e intentar huir. Empezamos a estudiar qué hacer y, si nos decidimos, imagino que va a ser un servicio diferente”, concluyó.