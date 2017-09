Abogado mediático le propuso casamiento a su colega

18/09/2017 -

"Mariana me parecía una chica hermosa, pero muy joven (es 21 años menor). No la contemplaba como una posibilidad amorosa", contaba Mauricio D’Alessandro sobre la abogada Mariana Gallego, con quien tiempo después comenzó a convivir. Lo cierto es que el conocido letrado mediático, padre de cuatro hijos, le propuso casamiento a su pareja. "No me imagino de nuevo con vestido blanco. Eso es una sola vez y ya me casé por Iglesia. Mauricio, en cambio, está virgen de eso porque sólo se casó por civil. No está dicha la última palabra", dijo la abogada.