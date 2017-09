Lucrecia Martel: "Es una película de liberación"

30/09/2017 -

Definida por Lucrecia Martel como "un sortilegio" y una "película de liberación" que cada espectador puede interpretar a su manera, "Zama" describe la pesadilla de un burócrata mediocre rodeado por un entorno decadente y enfermizo, en el que se ve obligado a "hacer cosas que preferiría no hacer, traicionando, afirmando lo que no cree, actuando como si sus días no fueran parte de su vida sino un interludio que hay que soportar hasta que llegue su esperado traslado para reencontrarse con su familia".