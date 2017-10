Wanda negó crisis con Mauro Icardi

07/10/2017 -

Los rumores de una posible crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara comenzaron a partir de que se viralizara un video en que la botinera intenta abrazar a su marido y éste la desprecia en público. Además la blonda le preguntó por twitter a la estrella del Inter si estaba enamorado y nunca obtuvo respuesta y, por si esto fuera poco, la diva compartió el backstage de una sesión de fotos en donde se la oye decir: "Yo no soy Icardi". Furiosa por los rumores de que su matrimonio no andaba bien, Wanda habló en "Infama" en donde aseguró que las cosas estaban como siempre. "No me banco la boludez, que se digan cosas que no son", disparó.