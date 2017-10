Lizy Tagliani se convirtió en la estrella del momento

Fotos Lizy es la dueña de una verdulería que abre los domingos en el programa de Susana.

Sin temor a equivocaciones se puede decir que este es el mejor momento profesional de Lizy Tagliani. Debutó en la apertura de Susana Giménez. Fue como la dueña de una verdulería a la que bautizaron en vivo como "La banana mágica". Además, sigue teniendo su peluquería en Recoleta, pasa revista en el programa "En qué mano está" (Telefé) y hace radio con Santiago del Moro a la mañana. Como si esto fuera poco, se prepara para encabezar la temporada teatral en Mar del Plata con la comedia "Mi vecina favorita" junto a Iliana Calabró y otras figuras.

"Estoy muy contenta, no me atrevo a decir que reemplazo a Antonio Gasalla (quien abandonó el ciclo de Susana), porque me queda grande la camiseta del señor. Es un momento muy importante en esta pequeña carrera que estoy construyendo", dijo Lizy.

Y contó qué significa para ella compartir un programa de televisión con una de las divas más importantes de la Argentina. "En mi infancia, cuando ella empezó el programa yo era susanista absolutamente. La admiro, la quiero, me parece muy divertida. Uno no puede ser maricón ni travesti sin querer ser un poquitito Susana. Ese desparpajo y sensibilidad para mí la hacen única. No la conocía hasta que fui a su programa por primera vez de invitada a un sketch", contó Lizy a Clarín.

Tagliani no puede no emocionarse cuando habla de su presente laboral, ya que todo lo que hizo fue a "pulmón", y ahora siente que el mundo le abre nuevas puertas.

"No paro de asombrarme. La generosidad de Santiago del Moro en la radio, Marcelo Tinelli que me abrió las puertas. Mis clientas Luciana y Laura me dieron a conocer. Por aburridas. Eran inexpertas en el mundo del teatro, pusieron la plata, consiguieron el lugar y armaron absolutamente todo. La obra se llamó ‘Mamá quiero ser’. Era como un juego, para darme un gusto. Eso desencadenó en el Bailando. Terminamos haciendo ocho meses en el Piccadilly. ¡Fue un éxito! Y le siguió Carlos Paz con Pedro Alfonso, la novela en El Trece (Quiero vivir a tu lado) y ahora en Telefé, que es un canal muy ligado a la familia", detalló.

Lizy no deja de agradecer el cariño de la gente. "El público es súper cariñoso conmigo. En la calle, las redes y también comprando entradas. A la gente le cuesta, pero algunos se sienten identificados con mi historia, con mi manera de contar las cosas. Mi forma de antiheroína, mi desparpajo. A veces cuento con gracia cosas trágicas. Cuento mi vida como si fuera la sobremesa de un asado de domingo todos borrachos. Eso produce empatía", reflexionó.

A la hora del rating, la gente le dijo sí. Susana, por Telefé, le ganó a Lanata y su PPT (El Trece) por 14.7 a 13 puntos.