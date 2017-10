Acusada de plagio, Jimena Barón le respondió a Ronnie Arias

18/10/2017 -

"Primero se me enojó la ‘China’ Suárez. Ahora Jimena Barón. Hasta Valeria Lynch no paro... #AvesCanoras", tuiteó Ronnie Arias después de que Jimena Barón saliera al cruce porque en su programa de radio habló de la acusación de plagio que recibió la actriz. "Se llama mal gusto, falta de respeto. Que está naturalizado, por eso tal vez ni lo registres. Maneras de ser. Una pena que elijas informar así", respondió la cantante sobre el mensaje original del conductor radial, quien trucó con ironía: "Solo dije que para mí era algo de las discográficas y que tu tema era un choreo de Mon Lafarte. Lamento saber de música". Jimena no le contestó y siguió tuiteando un fuerte descargo ante la acusación plagio sobre "La Tonta", el tema con el que presentó su primer CD como solista y que está inspirado en su vida con su ex, Daniel Osvaldo. "Tu falta de querer" se llama la canción que aseguran que es parecida a "La Tonta" y pertenece a Mon Lafarte, artista chilena.