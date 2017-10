Newbery y Barrio Sarmiento buscan un lugar en las semifinales

Hoy 00:24 -

En el predio de El Potrerito, mañana se pondrán en juego las llaves de Cuartos de Final, tanto para la Zona Campeonato, como la Copa de Plata del Torneo Clausura que organiza la Super Liga del Potrerito.

Entre todas la propuestas, se destaca el duelo que protagonizarán en la cancha 1, dos firmes candidatos como Newbery y Barrio Sarmiento. Ambos equipos supieron consagrase en ediciones anteriores, por lo que ese juego toma mayor relevancia. No menos importante será el cotejo que protagonizarán Los Pibes ante La JP del 7C.

La programación completa se detalla a continuación.

Cancha 1: Colón Gomas vs. Barrio Juramento (14); Villa las Delicias vs. All Boys (15:30); Newbery vs Bº Sarmiento (17:10).

Cancha 2: Niupi vs. Atlas (15); Los Pibes vs. La JP del 7C (16:20).

Cancha 3: Tiendas Tukys vs. Necochea (15); RHogar vs. La Andes (16:20).

Cancha 4: Studgar vs. Quilmes (15); La Alvarado de Chino Gordo vs. Beltrán City (16:20).

Cancha 5: Sportivo Smata vs. Malaga (15); Shunko vs. Los Collados (16:20).

Cancha 9: Coesa FC vs. Barcelona (15); Los Pibes de la 11 vs. Manzana 6 (16:20).