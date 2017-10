Destacada actuación del equipo santiagueño en la disciplina karate

25/10/2017 -

Una destacada actuación cumplió el equipo santiagueño de karate en los Juegos Nacionales Evita 2017, que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata. Todos los deportistas santiagueños tuvieron que pasaron por un selectivo provincial, tanto en kata como en kumite, para poder representar a la provincia. La mejor actuación fue sin dudas la de Nahuel Juárez, que se consagró subcampeón nacional en kumite. En la final dejó todo, pero terminó perdiendo 2 a 1 con un santafesino. También fue meritoria la labor que cumplieron Mia Vieyra y Alba Varela, que finalizaron en octava ubicación en kumite femenino en sus respectivas categorías. Otro de los representantes de la provincia fue Gonzalo Rojas, quien terminó duodécimo en kumite. También participaron Celena Tapia y Saúl Rojas, que se quedaron con el 14º puesto en kata en sus respectivas categorías. P or último, Maximiliano Rojas se ubicó en la 14ª posición en kumite. El equipo santiagueño se completó con Yanina Gómez (coach femenino), Juan José Lami (coach masculino) y el sensei Carlos José Cisneros (árbitro nacional de la Federación Argentina de Karate).

Agradecimientos

La delegación agradeció el apoyo recibido por la Subsecretaría de Deportes de la provincia y por la Secretaría de Deportes de la NBA. La Asociación Santiagueña de Karate Do Shoryn Ryu, presidida por el sensei Carlos José Cisneros, felicitó a los competidores por representar dignamente a la provincia y a las familias que prestaron su apoyo incondicional. Lo s c h i c o s c o n t i - núan la preparación para afrontar los últimos compromisos competitivos del año y para los que se avecinan en el 2018.