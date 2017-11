Central Córdoba y Sarmiento clasificaron a semifinales en las cuatro categorías

01/11/2017 - El Torneo Anual “Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora”, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, ingresó en su etapa más emocionante. El pasado fin de semana se disputaron los cuartos de final del certamen y los equipos de Central Córdoba y Sarmiento lograron su pasaje a semifinales en las cuatro divisiones: Sexta, Séptima, Octava y Novena. La acción de los cuartos de final comenzó el viernes por la tarde, en el estadio Ciudad de La Banda del club atlético Sarmiento. En el primer turno, Vélez Sársfield de San Ramón se impuso por 3 a 1 a Agua y Energía y se metió así entre los cuatro mejores equipos de la Novena. Luego fue el turno de la presentación del local, también en Novena, que empató sin goles Mitre Negro. En la definición por penales, el profe estuvo más efectivo y se impuso por 5 a 4. A continuación volvió a presentarse Sarmiento, pero en Sexta División, que superó por 2 a 0 a Comercio y abrochó su clasificación. El último cotejo del viernes enfrentó otra vez a los dueños de casa con el Tripero, ahora en Octava. Fue empate en cero y triunfo de los bandeños por 6 a 5 en la definición desde los doce pasos. El sábado por la mañana se jugó en las canchas de Villa Unión y Comercio. En La Banda, Central Córdoba goleó 4 a 1 a Comercio en Séptima. En Novena, Comercio superó por 1 a 0 a Mitre Amarillo. En el tercer turno, Unión Santiago superó 1 a 0 a Instituto Deportivo Santiago en Octava. Por último, en Sexta Instituto Santiago y Vélez empataron 1 a 1. Los de San Ramón pasaron al imponerse 7 a 6 por penales. En el estadio Raúl Seijas, Central Córdoba tuvo su gran jornada: venció 1 a 0 a Vélez (Octava), 3 a 2 a Unión de Beltrán (Octava) y 2 a 0 a Güemes (Sexta). En el último turno, Mitre Amarillo derrotó 1 a 0 al Gaucho en Séptima. El lunes por la tarde se cerraron los cuartos de final en cancha de Sportivo Fernández. Sarmiento goleó 3 a 0 a Independiente (F) en Séptima. En Octava, Agua y Energía superó 1 a 0 al Aurinegro fernandense. En Sexta, Mitre Amarillo venció 1 a 0 al local y en Séptima el anfitrión venció 2 a 1 a Instituto Santiago. Los cruces de semifinales serán: Sexta: Mitre Amarillo vs. Central Córdoba y Sarmiento vs. Vélez. Séptima: Sarmiento vs. Central Córdoba y Mitre Amarillo vs. Sportivo Fernández. Octava: Central Córdoba vs. Agua y Energía y Sarmiento vs. Unión Santiago. Novena: Central Córdoba vs. Comercio y Sarmiento vs. Vélez. Los partidos se jugarán el sábado, desde las 9, en Comercio y Villa Unión.