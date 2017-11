Gravarán renta financiera a partir de $52 mil de rentabilidad

01/11/2017 -

Otro de los anuncios realizado por el ministro Dujovne dentro del paquete de la reforma tributaria, es la aplicación de un impuesto a la renta financiera a personas físicas que alcanzará a todos los instrumentos disponibles, exceptuando a las acciones. El gravamen comenzará a aplicarse a partir de una rentabilidad anual de $52.000 La alícuota será de 5 por ciento para inversiones en pesos de renta fija, mientras que se eleva al 15 por ciento para rendimientos de instrumentos en moneda extranjera o indexados y de otra renta financiera. "Es de estricta equidad gravar la renta financiera cuando está gravado el trabajo", señaló Dujovne al defender la iniciativa. No obstante, el ministro aclaró que los montos definitivos sobre los mínimos no imponibles serán definidos mediante la reglamentación de la ley. El integrante del Gabinete nacional estimó que este impuesto "no impactará" en el mercado interno y señaló que "sin este tributo el mercado financiera argentino es de apenas de 15 por ciento del PBI". Se estima que la recaudación por este impuesto será de 0,2 por ciento del PBI.