Juventud sigue firme y es el único líder de la categoría Preinfantiles

Juventud BBC quedó como único puntero de la categoría Preinfantiles, tras vencer a Huracán por 56 a 20, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Agustín Emanuel Jaimes, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

El conjunto rojinegro, dirigido por Carlos “Bibi” Acosta, sacó adelante un partido complicado y quedó al tope de las posiciones, con un registro de 10 victorias y 4 derrotas.

En segunda posición quedó Nicolás Avellaneda, que perdió ante Red Star por 51 a 35, en condición de local. El ganador, por su parte, trepó a la tercera ubicación (compartida con Quimsa).

Independiente BBC ocupa la sexta posición, tras la victoria obtenida frente a Villa Mercedes por 70 a 29, en calidad de visitante.

Otro que también ganó es Normal Banda, el campeón defensor, que derrotó a Jorge Newbery por 45 a 20.

El cierre

La fecha se completó con el triunfo de Sportivo Colón sobre Contadores BBC por 43 a 25.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Juventud 24 puntos; Nicolás Avellaneda 23; Red Star y Quimsa 22; Olímpico e Independiente BBC 20; Normal Banda 19; Sportivo Colón y Huracán 18; Belgrano y Atamisqui BBC 17; Jorge Newbery, Villa Mercedes y Contadores BBC 15; Tiro Federal 11; Lawn Tennis 9.

La fecha que viene

La próxima fecha que se desarrollará en los próximos días, contempla los siguientes partidos, de acuerdo con el cronograma confirmado por la organización:

Huracán vs. Villa Mercedes, Olímpico vs. Nicolás Avellaneda, Red Star vs. Juventud BBC, Tiro Federal vs. Contadores, Normal Banda vs. Sportivo Colón, Belgrano vs. Jorge Newbery, Lawn Tennis vs. Quimsa e Independiente vs. Atamisqui Basquetbol Club.

De esta manera, los chicos siguen siendo grandes protagonistas en una de las disciplinas más convocantes e importantes de la provincia de Santiago del Estero.