"Formular un plan estratégico de desarrollo, es la acción número uno"

Fotos DÍA DESPUÉS. El Ing. Paz visitó EL LIBERAL y agradeció a quienes depositaron su voto de confianza a su propuesta.

10/11/2017 -

El electo rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), ingeniero Héctor Paz, habló con EL LIBERAL el día después de su aplastante victoria, y de cara al futuro, aseguró que "la acción concreta para el año uno, es la formulación de un plan estratégico de desarrollo institucional", que piensa construirlo con la participación de todos los estamentos universitarios y sectores de la sociedad santiagueña.

Al mismo tiempo, repasó los ocho meses del proceso electoral, que básicamente le dejó muchas enseñanzas, y dijo que la abrumadora diferencia obtenida con relación a los otros candidatos, "es un compromiso con todos aquellos que han puesto su voto de confianza y apuestan a la gestión que vamos a llevar junto con la licenciada Díaz".

"Una de las principales cosas que me queda es el agradecimiento a todas las personas, tanto de la comunidad universitaria de Santiago del Estero como de fuera de la provincia, porque me han hecho sentir su apoyo y su acompañamiento durante todo este proceso. Agradezco muchísimo, porque me han transmitido su apoyo, su acompañamiento, a través de la palabra y de las acciones, para poder atravesar este proceso que ha sido muy intenso", señaló.

Tras admitir que lo impactó "la diferencia abrumadora" conseguida, recordó que a lo largo de la campaña mantuvo 427 reuniones, tanto con sectores de la Unse, como de la sociedad, como los colegios profesionales e incluso con intendentes y comisionados municipales de toda la provincia, "lo cual me deja como positivo que ha sido un proceso de construcción colectiva", gracias al cual pudo elaborar sus propuestas.

"Para mí ha sido sorprendente y muy importante, y me quedó como enseñanza que esto no se debe hacer sólo en tiempos electorales, sino siempre. Debe haber una permanente consulta a toda la sociedad sobre el rol que le cabe a la universidad y debemos estar permanentemente consultando sobre la marcha de la universidad dentro de la sociedad", fundamentó.

Sobre su acción a partir de su asunción, dijo que "la acción concreta para el año uno, es la formulación de un plan estratégico de desarrollo institucional. Porque hemos sostenido durante todo este proceso, que la universidad necesita estrategias para conseguir las acciones que nos lleven al punto hacia el cual queremos orientar la universidad. Y este plan se construirá con la participación de todos; se harán talleres con distintos sectores, focalizando distintos temas; se trabajará no sólo con todos los estamentos de la universidad, sino con toda la sociedad".

"Tenemos que buscar el equilibrio entre lo que demanda la sociedad, lo que podemos hacer desde la universidad, y con qué recursos. Todas estas acciones se pueden definir con un plan estratégico", analizó finalmente.