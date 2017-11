Insólito: Un gato sospechoso de un "intento de asesinato"

Hoy 15:25 -

Una investigación sobre un "intento de asesinato" a una anciana dejó como principal sospechoso a un gato callejero. El hecho sucedió en Japón.

Según medios locales, la hija de Mayuko Matsumoto halló a su madre empapada en sangre como resultado de 20 cortes en su rostro. La mujer, de 82 años, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia por la gravedad de las heridas.

La Policía comenzó a indagar, descartando que fuera un accidente, suponiendo que las heridas fueron provocadas por un arma blanca. La víctima no puede hablar y, por lo tanto, no pudo dar ninguna pista sobre su atacante", reporta la cadena pública NHK.

Las autoridades no encontraron señales de ingreso forzado a su residencia. Sin embargo, los investigadores notaron que los cortes se asemejan a arañazos y centraron su atención en varios gatos de la zona. Tras la búsqueda descubrieron que uno de los felinos tenía rastros de sangre en sus patas.

Los oficiales aseguran que se está analizando una muestra de sangre extraída de las garras del animal "sospechoso de haber atacado a la víctima", pero hasta el momento se han negado a comentar más detalles del caso.

