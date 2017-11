"El perro es el único animal que mata para jugar, está en su instinto sanguíneo"

Fotos TEORÍA. Tras aparecer más lechones muertos, el profesional incluso llegó a arriesgar que el atacante podría haber sido el Pitbull de la chacra.

15/11/2017 -

QUIMILÍ, Moreno (C) Para tener un panorama acerca de la excepcional mortandad de cabritos y lechones en una finca de esta ciudad (en la cual aparecieron otros tres lechones muertos), el médico veterinario doctor Marco Ponti puso especial énfasis en la hipótesis de que podría adjudicarse a la presencia de uno o más perros que matan como entretenimiento.

"Más si en la zona hay canes de razas como Dogo, Pitbull, Rottweiler, que no quiere decir que sean animales asesinos, sino que está en su instinto participar en ese tipo de eventos; es por eso que me inclino a que es uno o más perros los que atacaron en la chacra", dijo Ponti, quien fue el que hace treinta días atendió y salvo al Pitbull de la familia de la chacra, que llegó con profundas lesiones, y dijo que esas heridas podrían haber sido producto de los ataques en defensa producidos por los cerdos, que son muy agresivos, más aún cuando están con crías. "No quiero ser imprudente, pero también me atrevo a pensar que puede haber sido el mismo Pitbull de la chacra, que murió el pasado domingo, el que pudo haber atacado y matado los 55 cabritos y más de una docena de lechones, que hirió a los cerdos, y que las lesiones pueden haber sido producto de la pelea con las madres en defensa de sus crías".