Monseñor Bokalic reveló que la Iglesia Católica acompañará "espiritualmente lo que van haciendo las autoridades educativas"

Fotos ALERTA. El prelado advirtió sobre supuestas sanaciones: "Nosotros no podemos ir en contra de esa gente".

17/11/2017 -

SALAVINA (Enviados especiales) El obispo de la diócesis de Santiago, monseñor Vicente Bokalic, aseguró a EL LIBERAL que la Iglesia Católica acompañará "espiritualmente lo que van haciendo las autoridades educativas" de la provincia en relación con lo sucedido en la localidad de Varas Cuchuna, cerca de Los Telares, donde alumnas del Agrupamiento Nº 86.166 con sede en la Escuela Nº 1.037 Palma Sollazo de Gramajo, de esa comunidad, tuvieron en varias ocasiones extrañas manifestaciones y llegaron a caer desmayadas y retorcerse en el piso cuando un sacerdote celebraba la Palabra.

"Nosotros vamos a acompañar lo que van haciendo las autoridades educativas. De la parte religiosa, vamos a acompañar espiritualmente", resaltó el purpurado en un contacto telefónico con EL LIBERAL. Al mismo tiempo, el alto dignatario de la Iglesia Católica exhortó también a "bajar los niveles de ansiedad y compañía porque hay muchas sectas y otros tipos de personas que están dando vueltas por ahí también".

"Están interviniendo todos los días", fue la acotación que le realizó EL LIBERAL, a lo que Bokalic fue terminante al responder: "Sí, sí, sí. Nosotros no podemos ir en contra de esa gente. Los mismos medios tienen que ayudarnos a bajar estos niveles de ansiedad porque también eso ayuda a provocar este tipo de situaciones".

Ante esto, EL LIBERAL le remarcó: "No se puede hablar de exorcismo". Y el obispo de la diócesis de Santiago fue terminante al contestar: "No, no, no. Esto no es exorcismo. Tienen que ser las autoridades educativas, desde su punto de vista, desde lo psicológico, acompañar a la familia, a las personas. Así que, no, no, no hay exorcismo".

Bokalic no descartó que las posibles causas de lo acontecido en la localidad de Varas Cuchuna, y que generó conmoción a nivel provincial y nacional, pudieran ser de origen psicológico.