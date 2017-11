VIDEO | Tratamientos estéticos: una tendencia que impone la naturaleza

Hoy 07:59 -

El querer verse siempre joven es una cuestión natural, y mucho más en estos tiempos en los que se ha demostrado que han crecido las expectativas de vida de las personas. La longevidad ha hecho que se busquen maneras no sólo de mejorar los estándares de vida con las costumbres saludables para el organismo, sino también con todo aquello que nos haga ver mejores.

Pero no sólo el inexorable paso del tiempo no es el único motivo por el cual hoy en día mujeres y hombres acudan a los consultorios de dermatólogos o cirujanos plásticos. Cada vez son más jóvenes quienes buscan hacerse algún “retoquecito” en el rostro o bien aumentar el volumen de mamas (lo más común) o los glúteos.

Y es aquí donde entra a tener una vital importancia la opinión, el criterio y la autoridad de los profesionales para poner límites, para que lo que se buscaba no termine siendo todo lo contrario.

En este PDV hemos querido abordar la temática para desterrar algunos mitos y aclarar algunos conceptos sobre las prácticas estéticas, para lo cual hemos invitado a la médica dermatóloga doctora Elsa Camusso, y al cirujano plástico, doctor Sergio González Carusso.

Los profesionales explicaron que en el caso de estética, las especialidades están muy ligadas, porque las aplicaciones que realizan los dermatólogos, tienen sus límites, cuando se trata de cuestiones que requieren de cirugía.

En ambos casos, consideraron que en todo tipo de tratamiento estético, hay que llegar a un acuerdo con el paciente, para encontrar el equilibrio y el posible punto exacto entre lo que se quiere y lo que se puede, o se debe, entre lo que se pide y lo que se aconseja hacer.

“Nunca se debe exagerar y en muchas ocasiones nos hemos negado a realizar ciertas intervenciones porque considerábamos que terminaríamos perjudicando al paciente”, coincidieron.

La doctora Camusso comentó que las pacientes muchas veces llegan y piden un determinado tratamiento, pero que el profesional que ve el todo y analiza el conjunto, puede llegar a proponerle otra cosa, o no al punto en que el paciente requiere. Y en este caso, el doctor González Carusso, recordó que ese caso lo ve con mayor frecuencia en el caso de las mujeres que quieren agrandar el volumen de sus senos. “Lo que pasa es que se pierde la proporción, y después eso les genera problemas que en la mayoría de los casos requiere de cirugías correctoras”.

La edad es otro tema, porque si bien en lo que tiene que ver con la dermatología, donde se emplean métodos no invasivos, hay jovencitas que buscan tener labios con mayor volumen, por ejemplo, y no corren ningún riesgo, en el caso del aumento mamario, esto no se debe hacer antes de los 21 años, porque hasta esa edad todavía la mujer está desarrollando su físico y hormonal.

En definitiva, para verse mejor es necesario tener en cuenta la opinión del profesional, y respetar ciertos cánones para que los resultados sean realmente los buscados.